TM2023 - septembrie 2023: De la Enescu și Brâncuși la Eurothalia și Sabotage Festival

Într-un melanj creativ și complex, luna septembrie readuce atât timișorenii, cât si turiștii la realitatea culturală a orașului, după un august plin de festivaluri în aer liber, activități outdoor și multă energie bună. Programul complet al evenimentelor poate fi consultat pe site: https://timisoara2023.eu/ro/.

Institutul Francez din Timișoara organizează în perioada 1 - 3 septembrie cea de-a 12-a ediție a evenimentului Harababura Vintage Fair, un eveniment devenit deja traditie, care înglobează o platformă online de fotografie și fashion sustenabil și un târg de viniluri și cărți. În acest an, în cadrul Harababura Vintage Fair, vor avea loc sâmbătă, 2 septembrie, concerte orientale susținute de trupele Ko Shin Moon din Franța și K not K din România. De asemenea, performance-ul de dans contemporan Be the storm, dezvoltat de Moveo Company, care urmărește dinamica de la o viață lipsită de griji la adevărata cunoaștere proprie, se va desfășura vineri, 1 septembrie, de la ora 19:30, în Piața Sf. Gheorghe din Timișoara, iar intrarea este liberă.

O noutate absolută pentru Timișoara, Festivalul Internațional George Enescu vine în vizită cu Ensemble Intercontemporain, care va deschide acest eveniment printr-un concert susținut pe data de 3 septembrie, de la ora 19:00, la Sala Capitol a Filarmonicii Banatul. Iar luni, 4 septembrie, în cadrul festivalului, publicul se poate bucura de un concert inedit alături de Fine Arts Quartet, cvartetul de coarde american cu o istorie impresionantă, care a colaborat cu unii dintre cei mai mari muzicieni ai secolului XX, precum Isaac Stern sau Yehudi Menuhin și care va interpreta lucrări de la W.A. Mozart la Philip Glass.

Într-un registru asemănător, Ecoul Sinagogilor se va desfășura între 4 - 7 septembrie, în orașe din vestul țării, unde vor ajunge în fața publicului Cvartetul Bălănescu, alături de prim-cantorul cultului mozaic Emanuel Pusztai, prin Asociația Pantograf, care continuă să aducă în prim-plan poveștile și emoțiile care însoțesc sinagogile și spațiile sacre. De asemenea, pe data de 6 septembrie, de la ora 19:00, la Sala Capitol a Filarmonicii Banatul, binecunoscuta formație Romanian Chamber Orchestra invită spectatorii la o experiență unică, printr-un concert plin de emoție și măiestrie, adresat familiilor, pentru care biletele pot fi achiziționate în avans.

Continuând periplul cultural și memorialistic, între 4 septembrie si 6 octombrie se desfășoară Dusmance ale poporului, o expoziție a Memorialului Victimelor Comunismului si al Rezistentei, la sediul Memorialul Revoluției din Timișoara și, începând cu 14 septembrie și până pe data de 14 octombrie, va avea loc și expoziția CREDINȚĂ. ÎNCREDERE. CLANDESTINITATE, care aduce laolaltă munca istoricilor, antropologilor, curatorilor și artiștilor pentru a pune vizitatorul față în față cu un patrimoniu cultural dificil, (re)constituit din imagini realizate sau adunate de către politiile secrete din patru țări: România, Ungaria, Republica Moldova și Ucraina, provocând privitorii la o reconsiderare a relației cu trecutul recent. De asemenea, Performing 89. Stări de deziluzie continuă la Faber seria de expoziții-dosar deschisă de Institutul Prezentului în 2019. Gândite ca platforme de cercetare și prezentare, expozițiile-dosar sunt dedicate unor momente ale istoriei culturale recente, facilitând publicului larg accesul la o serie de materiale și lucrări recuperate și readuse în prim-plan.

Într-o locație cu totul diferită și din alt registru, la MV Sci-Art Center va avea loc pe data de 2 septembrie un workshop de scriere creativă cu Cristi Vicol: Misiune AI: Călătorii imaginare în universul Inteligențelor Artificiale, o explorare captivantă a genului science-fiction și o călătorie în viitor sau în spații intergalactice. Tot din sfera științifică, dar fără fantastic, UPT Creative Campus - 100 years of sharing knowledge poate fi vizitată la Cazarma U până în data de 10 septembrie. Expoziția prezentată în premieră la Veneția cu sprijinul Institutului Cultural Român spune povestea campusului UPT, cu accent pe personalitățile care au studiat sau au predat în UPT de-a lungul celor 100 de ani, prezentată sub forma unei benzi desenate realizate de artista timișoreană Sorina Vazelina.

Tot din câmpul artelor vizuale, expoziția Ingo Glass. Forme și culori primare în spațiu, găzduită de Cazarma U prin Fundația Triade, prezintă o sinteză a artei sculptorului Ingo Glass, originar din Timișoara. La puțin timp după moartea sculptorului, expoziția este o revizitare a conceptelor sale predilecte, care revoluționează spațialitatea prin “desfacerea” bidimensionalului.

Din ciclul conferințelor internaționale, seria Conferințelor Bright Cityscapes continuă la FABER pe 9 septembrie cu o conferință realizată în parteneriat cu Het Nieuwe Instituut din Rotterdam, deschizând un dialog despre designul contemporan în contextul economiei globale. MV Sci-art propune între 12 - 14 septembrie conferința Sci-art your life!, un spațiu al învățării, dialogului și transferului epistemologic dintre știință și artă, cu impact la nivel societal și comunitar. Common Heritage - The Tale of Four Cities prezintă pe 15 septembrie un proiect prin care se unesc patru orase europene, legate prin aceeași moștenire arhitecturală comună, împărtășind mai multe elemente de decor stil Secession. Este vorba despre orașele Timișoara, Subotica, Szeged și Odesa, iar proiectul urmărește analizarea modului în care acest stil arhitectural a fost influențat de contextul socio-cultural specific al fiecărui oraș. Expoziția Common Heritage - The Tale of Four Cities, va avea loc între 14 și 19 septembrie, la Faber.

