Testul de sânge care poate prezice cu acuratețe boala Alzheimer cu ani înaintea apariției primelor simptome

Acest test este conceput pentru a capta un precursor molecular din sânge care poate face ca proteinele să se plieze neregulat și să se aglomereze în creier, formând în cele din urmă plăci de beta amiloid (Aβ), scrie Ziarul de Iași.

Plăcile Aβ sunt un semn distinctiv al bolii Alzheimer, dar rolul lor în declinul cognitiv este incert. Aceste plăci extracelulare au fost considerate mereu un declanșator timpuriu al disfuncției și pierderii neuronilor, ducând în cele din urmă la declinul cognitiv.

Dar studii recente au arătat că plăcile Aβ sunt prezente doar la o treime dintre pacienții cu Alzheimer și, uneori, sunt prezente în creierul persoanelor care nu suferă de deficit cognitiv. Cu alte cuvinte, plăcile Aβ extracelulare din creier nu sunt neapărat toxice în sine, dar ar putea proveni din toxine moleculare greu de detectat.

Poate prezice apariția bolii Alzheimer cu până la 30 de ani înainte

Această ipoteză i-a determinat pe cercetătorii americani să realizeze un nou test de detectare a bolii.

"Ceea ce și-au dorit cercetătorii este un test de diagnostic fiabil pentru boala Alzheimer. Adică nu doar un test care confirmă un diagnostic de Alzheimer, ci unul care poate detecta și semne ale bolii înainte de apariția tulburării cognitive", spune bioinginerul Valerie Daggett de la Universitatea din Washington.

Și alte teste pentru detectarea bolii au fost realizate de-a lungul vremii. În 2018, de exemplu, o analiză de sânge care detectează și precursorii Aβ a prezis apariția bolii Alzheimer cu până la 30 de ani înainte ca deficitele cognitive să înceapă să apară.

Acest test, spun cercetătorii, poate face predicții similare.

Ce fel de teste sunt folosite acum

În practica clinică actuală, sunt utilizate doar testele de sânge care măsoară genele asociate cu Alzheimer, dar aceste teste nu sunt la fel de bune pentru a prezice cine va dezvolta cu adevărat boala.

Studiul despre noul test de sânge care poate prezice cu acuratețe boala Alzheimer fost publicat în revista științifică Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), citat de sciencealert.com.

