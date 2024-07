Teste psihiatrice pentru participanții la emisiuni TV. Psiholog, despre cazul motanilor aruncați de la balcon

Context

Zilele acestea, un concurent la o emisiune extrem de populară de reality show a afirmat, cu non-șalanță, că, știind că motanii iubitei sale sunt extrem de sperioși, într-un moment de gelozie (?) — fiindcă iubita i-ar prioritiza pe aceștia (iar nu pe el!) — i-a speriat, iar animalele au căzut de la balcon: "A fost cu intenție. Eu i-am speriat, ei au căzut de la balcon. Știam că sunt foarte sperioși și am profitat de chestia asta. Mi-a părut rău apoi pentru că ea a suferit foarte mult (...). Pe mine m-a dus în pragul disperării, de-aia am făcut ce am făcut (...). Ea era extrem de atașată de ei, spunea că sunt ca și copiii ei, eu nu consider că am fost gelos pe ei, ci erau și încă sunt motivul pentru care noi nu putem să depășim un impas în relație. Ne certăm de fiecare dată din același motiv”.

Un motan a scăpat, cu multe răni, iar celălalt nu a fost de găsit. Asta nu e tot! Individul a recidivat, după cum declară fata: "Ulterior, am stabilit să ne mutăm împreună la Craiova și s-a întâmplat asta din nou (n.r., să-i arunce pisicile de la balcon). Și nu-i mai am, în prezent. A făcut poate același gest, nu știu a doua oară ce s-a întâmplat, doar că ei nu mai sunt lângă mine”, a povestit aceasta în emisiune.

Menționăm că cei doi stăteau unul lângă altul în emisiune, deși, cu o frecvență de neînțeles din punct de vedere rațional, se aud chestiuni ca "nu știu de ce a făcut asta/nu înțeleg de ce a reacționat așa/poate că...". Acum spunem și noi: Poate că ar trebui să discute unul cu celălalt, în direct? Dacă tot se fac așa dezvăluiri, iar individul acuză pe TikTok că s-a prezentat numai perspectiva fetei... Egalitate de arme, ce naiba!

Formatul emisiunilor de tip reality show

Am vorbit cu psihologul Radu Leca despre "profilul" acestui gen de emisiuni, despre publicul-țintă și despre candidați.

"Din punct de vedere psihocognitiv, emisiunea se adresează tuturor celor care încearcă să vizualizeze, fără niciun fel de responsabilitate, posibilele elemente afective și erotice la care nu au acces și nu vor avea acces niciodată. Concurenții sunt aleși în așa fel încât să fie atrăgători și nu foarte prezenți în realitate. Din punct de vedere emoțional și psihomedia, avem de a face cu diferite scenarii care apar ca nivelul de rating al emisiunii să crească. De la concurente lăsate însărcinate în baie, la un subiect care afirmă că a aruncat pisicile iubitei sale pe geam. Aceste scenarii au drept substrat creșterea vizibilității emisiunii, indiferent cum se face asta", a spus Radu Leca pentru DC News.

"Dacă ar fi să conturăm împreună un posibil profil psihologic al unui subiect care aruncă un animal pe geam, am putea spune în felul următor: este o persoană sadică, ce își ia decizia impulsiv, nefiind obligat de nimeni să realizeze acest act de violență împotriva animalelor și dovedește faptul că, din punct de vedere psihologic, nu este stabil. Avem de-a face cu sadism și violență împotriva animalelor, avem de-a face cu o persoană cu probleme grave din punct de vedere psihoemoțional, lăsată în libertate pentru moment, la televizor. Individul devine egal cu un influencer. De aceea este important să readucem tuturor telespectatorilor aminte despre obligativitatea testării psihologice și psihiatrice a tuturor concurenților din toate emisiunile televizate la nivel național.

Testare psihologică și psihiatrică pentru toți concurenții la emisiuni TV

Am subliniat, în dialog cu psihologul Radu Leca, faptul că am făcut unele cercetări pe Google despre această posibilitate. Propun un test și pentru cititori: căutați cuvintele "casting" și apoi "test psihologic". Veți fi surprinși.

"[N.r., Într-adevăr, testările psihologice nu există]. De aceea, DC News va deveni primul portal media din România care va ridica în interiorul mediei internaționale această problemă. De ce toți concurenții de la toate emisiunile, până în acest moment, nu au fost testați psihologic și psihiatric? Iar în cazul în care această testare a avut loc, să fie date publicității, alături de descrierile lor și de rezultatele acestor teste.

Tot public, că emisiunile sunt publice. Așa că DC News cere, prin psiholog Radu Leca, testarea tuturor concurenților, din toate emisiunile și show-urile media, la nivel național, emisiuni ce sunt difuzate liber, fără constrângere", mai spune psihologul.

Lecție de democrație de la români — e normal să arunci pisici de la balcon

Atașăm doar câteva dintre comentariile dintr-un mesaj pe Facebook care a fost postat alături de poza individului ucigaș de pisici și descrierea "frumușel dar cum să arunci pisici de la balcon X_X":

Amintim că, potrivit unei decizii obligatorii a celui mai înalt for de justiție din România, Înalta Curte de Casație și Justiție, Facebook este considerat spațiu public: "Vastitatea unei reţele de socializare presupune, raportat la natura, particularităţile şi scopul acesteia, că utilizatorii nu deţin proprietatea spaţiului efectiv de publicare, neputând estima şi cu atât mai puţin controla întinderea acestui spaţiu, care, astfel, capătă caracter public şi accesibilitate potenţială.

Prin urmare, nu se poate reţine că reţeaua de socializare (...) ar fi un spaţiu privat comparabil cu o cutie poştală electronică, întrucât cutia poştală electronică este controlabilă de către proprietar, sub aspectul conţinutului informaţional transmis, respectiv depozitat, în timp ce (...) este o reţea de socializare (informaţională) publică, receptivă perpetuu în web (internet), bazată pe un site web la care utilizatorii se pot înscrie şi interacţiona liber cu alţi utilizatori, deja înscrişi".

"Nu există o structură rațională a acestui gen. Susținerea populației se duce către elemente negative", a conchis psihologul Radu Leca.

