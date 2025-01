Tánczos Barna: Bugetul Administrației Prezidențiale va fi redus cu 10%

Ministrul Finanţelor, Tanczos Barna, a anunțat că bugetul Administraţiei Prezidenţiale scade cu 10% în 2025. Statul trebuie să reducă cheltuielile, motivează acesta. De asemenea, mai spune el, statul nu se va mai împrumuta în aceeași măsură în acest an.

"Avem un calendar de reducere împrumuturilor, an de an, în șapte ani", a declarat ministrul Finanțelor.

"Cheltuielile de personal vor fi reduse la fiecare instituție. Așa cum v-am spus și în zilele precedente, am făcut o reducere cu 5% la majoritatea instituțiilor, fără a lua în calcul educația, spitalele, Internele", a mai declarat Tanczos Barna.

Tanczos Barna a anunțat că bugetul a fost prezentat în cadrul coaliției și au avut loc primele discuții cu partenerii de guvernare. "Bugetul pe 2025 - un stat mai suplu și investiții masive. Am prezentat proiectul de buget în Coaliție și am avut primele discuții cu partenerii de guvernare. Am agreat că statul trebuie să reducă, în primul rând propriile cheltuieli. Astfel, bugetul Administrației Prezidențiale scade cu 10%, bugetul Senatului cu 5% și bugetul Camerei Deputaților cu 9%. În schimb, investim în viitor, în îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor publice.

Bugetul pentru educație crește cu 10%, Ministerul Transporturilor va avea cu 20% mai mulți bani, Ministerul Sănătății va avea un buget mai mare cu 50% față de 2024, și Ministerul Mediului o creștere de 51%", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

