”Suntem legitimi să conducem PSD”. Gabriela Firea: O prelungire a acestei conduceri, un fel de act adițional

Gabriela Firea, prim-vicepreședinte al PSD și europarlamentar, a afirmat că își dorește să se regăsească pe moțiunea pe care Marcel Ciolacu o va prezenta în cadrul Congresului PSD din 24 august, explicând în același timp și care consideră că sunt motivele pentru care dorința sa este una legitimă.

”Sper să mă regăsesc. Dacă ne aducem bine aminte, actuala conducere a PSD a fost aleasă tot într-un moment dificil pentru partid.

Noi, practic, dl președinte Ciolacu, dl prim-vicepreședinte Grindeanu, dl secretar general, Paul Stănescu, și cu mine am fost primii semnatari ai scrisorii față de activitatea fostului președinte, Liviu Dragnea. Noi ne-am asumat, atunci, acel proiect politic. Am fost 38 pe o listă, din care mulți au renunțat să își mai mențină semnătura, am rămas vreo 7-8, principalii fiind noi, cei pe care i-am enumerat puțin mai sus, și așa am devenit conducerea Partidului Social Democrat. Dacă acest lucru îl uită cineva, eu îl reamintesc”, a declarat Gabriela Firea după reuniunea CPN al PSD.

Congresul din august, plasa de siguranță pentru alegerile parlamentare și prezidențiale

”Acum, practic, este o prelungire a acestei conduceri, un fel de act adițional, pentru că mandatele noastre expiră pe 22 august. Nu prevede statutul o conducere interimară automat, iar pentru a putea avea liste pentru alegerile parlamentare, cu semnături eligibile și să nu ne conteste nimeni aceste liste, atunci, de comun acord cu toți colegii din țară, în cadrul CPN-ului, am decis să avem acest congres ordinar, cu o moțiune, o singură moțiune, o competiție, în sensul acceptării acestei formule la Congresul din 24 august, și cred că ar fi corect și cu respect pentru munca politică pe care am dus-o atunci și riscurile pe care mi le-am asumat atunci, să fim în continuare împreună, până la următorul congres, când probabil se va organiza un alt tip de competiție politică”, a mai spus Gabriela Firea.

În ceea ce privește susținerea candidaturii lui Marcel Ciolacu, la șefia partidului, dar și la președinția României, Gabriela Firea a ținut să puncteze că ”nici nu s-a pus problema” ca acesta să nu fie susținut de către organizațiile de sector, respectiv cea a municipiului București.

”În ceea ce mă privește, cinci sectoare și județul Ilfov au votat rezoluție să rămân în continuare pe poziția de prim-vice președinte. Cred că dl președinte Marcel Ciolacu decide, luând în calcul și istoricul nostru, și modalitatea în care noi am ajuns la conducerea partidului și anume: acele riscuri pe care ni le-am asumat semnând o scrisoare împotriva a ceea ce era atunci modul de a conduce al celui care era atunci cel mai puternic om din țară, care la acel moment era Liviu Dragnea. Și am fost fost puțintei cei care îndrăznit atunci.

Dar colegii noștri ne-au și spus, tocmai pentru că ne-am asumat riscurile și am fost puțini, noi suntem legitimi să conducem Partidul Social Democrat.

Acum, dacă se dorește altceva, nu pot decât să mă supun, ca un coleg adevărat și un soldat disciplinar, cum am făcut-o și la locale, candidând cu 3-4 săptămâni înainte de alegeri și neavând timp de precampanie și o campanie serioasă. Dar am spus că o fac pentru partid, pentru colegii mei, chiar dacă știam că având pe același tronson politic încă un contracandidat va fi dificil spre imposibil să câștig”, a mai declarat Gabriela Firea, adăugând că este mulțumită de faptul că a obținut ”voturi importante din punct de vedere politic, am stabilizat voturile pentru Consiliul General, pentru lista de europarlamentare și sunt convinsă că am mi-am adus un aport și pentru câștigarea Primăriei Sectorului 2”.

