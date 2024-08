Chirieac: Ce șanse are Marcel Ciolacu să ajungă la Cotroceni

Potrivit lui Bogdan Chirieac, Marcel Ciolacu va fi candidatul Partidului Social Democrat (PSD) pentru prezidențiale și a subliniat că Mircea Geoană nu este considerat un candidat independent de către Ciolacu. Analistul a menționat că Marcel Ciolacu a afirmat constant că Mircea Geoană nu va candida din partea PSD și că niciun alt candidat independent nu și-a exprimat dorința de a candida pentru partid.

„Va fi candidat din partea Partidului Social Democrat domnul președinte Marcel Ciolacu. De altfel, în privința domnului Mircea Geoană, în permanență domnul Marcel Ciolacu a spus că dânsul nu este un candidat independent. Tot timpul a spus acest lucru. Nu e cum te prezinți tu, ci cum te văd ceilalți. Deci din punctul ăsta de vedere, Marcel Ciolacu e egal cu sine.

A spus foarte clar că Mircea Geoană nu este un candidat independent. Și în această declarație a spus, cu subiect și predicat, că niciun candidat independent nu și-a manifestat dorința să candideze pentru PSD.

Ori Mircea Geoană își face campanie, nu e un secret pentru nimeni că domnul Mircea Geoană va candida la președinția României. Probabil că sunt calcule de partid. Marcel Ciolacu vrea să-și asigure sprijinul total al partidului. Nu vrea să spună: „Domne, tu ai insistat să candidezi și noi nu te-am vrut.” Nu! Vine această chestiune de jos în sus.”, a spus Bogdan Chirieac.

Marcel Ciolacu, candidatul PSD cu cele mai mari șanse

Referitor la vocile care spun că poate Marcel Ciolacu nu prea ar vrea să candideze de teamă că nu ar putea să ajungă președintele României și atunci ar pierde tot, Bogdan Chirieac a spus că Marcel Ciolacu este candidatul cu cele mai mari șanse din partea PSD pentru a câștiga președinția României. Marcel Ciolacu are experiența necesară, fiind premier în funcție și având un istoric de succes în alegeri din 2019 încoace. Conform lui Chirieac, Ciolacu este cel mai bine plasat pentru a duce PSD la Palatul Cotroceni.

„Nu e vorba că pierde. Acum, când vorbim, candidatul cu cele mai mari șanse din partea PSD, pentru a ajunge la palatul Cotroceni, indiscutabil este Marcel Ciolacu. Niciun alt posibil candidat, membru PSD, nu are mai mari șanse decât Marcel Ciolacu.

Are vizibilitatea cea mai ridicată, are nivelul de încredere cel mai ridicat, este premier în funcție, merge pe mesaje pozitive, nu de anul ăsta, ci de ani de zile de când a intrat în politica mare. Are până acum toate alegerile câștigate din 2019. După înlocuirea doamnei Viorica Dăncilă, Ciolacu a tot câștigat alegeri.

Deci dacă PSD are o șansă, anul acesta, să ajungă la Palatul Cotroceni, Marcel Ciolacu e cel mai bine plasat pentru această șansă.”, a spus Bogdan Chirieac.

Există întotdeauna un risc să pierzi în turul II

Întrebat dacă scenariul cel mai negru este acela în care ar putea să ajungă în turul II cu Mircea Geoană, Bogdan Chirieac a spus că întotdeauna există riscul de a pierde în turul II.

„Cred că cu Mircea Geoană există întotdeauna un risc să pierzi în turul II, cu Nicolae Ciucă și există un risc să pierzi. Gândiți-vă că Nicolae Ciucă are în spate 1100 de primari în această țară. Sunt 1100 de centre ale PNL care vor trage pentru candidatul lor la prezidențiale fiindcă, după cum știți, alegerile parlamentare sunt între cele două tururi. Deci partidul care nu-și trimite candidatul în turul al II-lea va avea un scor dezastruos pe 1 decembrie.

Dacă PNL nu reușește să-l bage pe Nicole Ciucă în turul II, PNL se duce în 10% la alegerile parlamentare din 1 decembrie. Să fie foarte clar! Vor câștiga ceilalți, vor câștiga cei din USR.

Gândiți-vă că și George Simion are șansa lui. Mică, nu mare, dar are șansa lui să intre în turul al doilea. Până la urmă, să vedem. Știe cineva ce vor vota useriștii care nu intră în turul II, sau auriștii și șoșociștii care n-ar intra în turul II, dacă vor vota un candidat PSD sau anti-PSD?", a spus Bogdan Chirieac la Antena 3 CNN.

