Șumudică, reacție savuroasă după Clinton N'Jie, vedeta Rapidului, a refuzat nervos să-l salute când a fost schimbat: „E greu cu Șumudică”

Camerunezul care a ajuns în Giulești special la insistențele lui Marius Șumudică și-a sfidat antrenorul, după ce a fost scos de pe teren în minutul 65 I-a aruncat o privire lungă, apoi nu a dat mâna cu el pe margine, ci s-a dus direct pe bancă.

"Nici nu mă interesează cine e supărat. Ce să le zic atunci celor care nu joacă? Orice aș face la Rapid, apar fel și fel de discuții, de ce iese unul, de ce intră altul. Nu mi-a spus nimic.

Cu Șumudică e greu! Astea sunt problemele noastre, de bucătărie internă, și n-o să le fac publice niciodată. E un jucător util echipei, care a crescut de la meci la meci și ne va ajuta în meciurile viitoare", a declarat antrenorul Rapidului, potrivit Digisport.

De asemenea, Șumudică a comentat și faptul că a reușit s-o aducă pe Rapid în prima parte a clasamentului.

"Nu trebuie să facem nuntă acum că am ajuns pe loc de play-off. Cred că avem 10-0 golaveraj în ultimele meciuri, înseamnă mult. Cred că am dominat categoric. Am făcut un joc aproape perfect. Mă bucur, creștem de la joc la joc, parametrii fizici mi-au venit acum, sunt ok față de meciurile anterioare.

Dar încă n-am realizat nimic, obiectivul e să ne calificăm în play-off și trebuie să facem cel puțin 20 de puncte până la sfârșit.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News