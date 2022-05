SUA a sancționat televiziunile lui Putin: Pervîi Kanal, NTV și Russia-1

Administrația americană a anunțat duminică că impune sancțiuni asupra a trei canale de televiziune de stat ruse: Pervîi Kanal, NTV și Russia-1, scrie Interfax.



„Statele Unite vor impune sancțiuni asupra a trei dintre cele mai vizionate canale de televiziune, direct sau indirect controlate de stat - First Channel Joint-Stock Company, Rossiya-1 TV Station și NTV Television Company Joint-Stock Company”, a declarat Casa Albă într-o declarație lansată în urma conferinței liderilor G7.

La rândul său, reprezentantul administrației americane în cadrul briefing-ului a explicat că în temeiul sancțiunilor, campaniile de publicitate americane, tehnologiile de difuzare, camerele video, microfoanele, echipamentele de sunet nu vor mai fi disponibile acestor trei canale TV.

Alte sancțiuni anti-ruse ale SUA



Autoritățile americane impun, de asemenea, aproximativ 2.600 de restricții de viză „ca răspuns la încălcările drepturilor omului (...) de către militarii ruși și oficialii belaruși”.



În plus, a menționat oficialul, administrația americană impune sancțiuni asupra managementului marilor bănci rusești, în special, Sberbank și Gazprombank. Astfel, potrivit Casei Albe, 8 reprezentanți ai conducerii Sberbank și 27 reprezentanți ai Gazprombank au căzut sub sancțiunile SUA. Tot sub sancțiuni se află și Banca Industrială Moscova și cele 10 filiale ale sale.

De asemenea, companiilor americane li se va interzice să ofere o serie de servicii de consultanță clienților din Rusia și să exporte în Federația Rusă echipamente folosite în industrie (buldozere, motoare industriale, centrale de cazane, echipamente de ventilație etc.).

Şeful Dumei de Stat a Rusiei a numărat toate sancțiunile impuse de Occident din 2014 până acum. Cifra la care a ajuns

eful de Stat a Rusiei, Viaceslav Volodin, susține că a numărat toate sancțiunile impuse Occident Moscovei din 2014 până acum. Acesta spune că Rusiei i-au fost impuse în total 10.128 de sancțiuni, scrie Interfax.



„Înainte de începerea operațiunii militare speciale din Ucraina – 2.754 de sancțiuni, după – 7.374”, a scris Volodin pe contul său de Telegram.

Viaceslav Volodin a subliniat că numărul total de sancțiuni impuse Rusiei este mai mare „decât împotriva oricărui alt stat din întreaga istorie a existenței lor”. Vezi mai mult AICI.

