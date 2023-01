Soţia bătută de deputatul AUR face declaraţii. Nu este prima dată când este lovită

Claudia Focşa, soţia deputatului Dumitru Focşa, consideră că nu este necesar să depună ordin de restricţie şi asta pentru că va părăsi domiciliul conjugal.

"Tot ce am avut de declarat am declarat la poliţie. Acum aştept îşi facă autorităţile treaba şi să decurgă lucrurile conform legii. Ordinul de restricţii nu este necesar atât timp cât eu părăsesc domiciliul conjugal şi mă mut la casa mamei mele, la Brăila. Aici îmi voi continua viaţa de acum înainte", a declarat Claudia Focşa pentru Antena 3 CNN.

Nu e prima dată când soţia deputatului este lovită

Întrebată dacă va divorţa de deputatul Focşa, aceasta a declarat că "da, sigur, urmează. Este prima dată când e ceva mai grav. Incidente şi conflicte în familie au mai fost de-a lungul celor 13 ani de când suntem împreună. Nu a fost ceva peste care nu putem să trecem, dar acum a fost ceva mai grav. Un om este violent din fire, în cazul nostru poate a fost un cumul de mai mulţi factori.

Nu este violent, dar are o fire mai impulsivă. Acum, de data asta s-a întâmplat într-un context în care s-au cumulat mai multi factori. A cedat. Sigur, eu consider ca nu trebuia să se ajungă aici. De aceea, eu am făcut toate demersurile legale, voi demara şi procedura de divorţ."

Atât soţia cât şi copilul au parte de consiliere

"Copilul este cu mine. În privinţa copilului, se va urma tot procedura legală. Autorităţile îşi vor face datoria şi în acest caz. Am fost ajutată, a fost consiliată şi voi fi în continuare. Am toată susţinerea din partea autorităţilor. Şi copilul va avea parte de consiliere.

În ultimii doi ani au fost nemulţumiri legate de lipsa timpului petrecut împreună, de lipsa implicării în problemele de familie, în diverse probleme. Sunt probleme personale şi nu vreau să le discut public" a mai declarat Claudia Focşa.

Vă reamintim că, pe data de 5 ianuarie, deputatul AUR Dumitru Focșa este acuzat de soția sa că a bătut-o. Polițiștii care au mers la domiciliul politicianului au chemat o ambulanță pentru a oferi primul ajutor femeii, care se pare că avea urme vizibile în urma agresiunii suferite.

Soția deputatului a sunat la 112 la ora 02:00 acuzând că a fost agresată fizic de soțul său, a transmis Poliția, conform Digi24.

