Sorin Oprescu, în fața instanței de la Atena: Pentru ”dă-l pe goarnă pe primarul general și pleci acasă” sunt condamnat la 10 ani - Bogdan Chirieac: Se crucesc și grecii

"Am câştigat cursa pentru primar general ca independent, nu ca membru al unui partid. Nu am avut stăpân, domnule preşedinte. Ceea ce am făcut, am făcut pentru neamul meu, fără să ţin seama de rugăminţile, cu ghilimelele de rigoare, politice. Plătesc acum această nesupunere. Perioada anilor 2013-2016 se caracterizează prin cuvântul cheie "denunţător". Clasa politică a început să dispară, direct în puşcărie. Euforia era aşa de mare, dle preşedinte, încât îmi aduc aminte o declaraţie a preşedintei ÎCCJ din România, că judecătorii sunt de aceeaşi parte a tranşeei cu procurorii", a declarat Sorin Oprescu în faţa instanţei de la Atena.

"Dacă mă veţi trimite înapoi, lumea se va mira de ce îmi sunt refuzate căile de atac"

"Nu mai departe de luna mai am primit această veste, pentru că noi nu suntem obligaţi să fim prezenţi la pronunţarea sentinţei. Vă spuneam, dle preşedinte, că am fost şocat, pentru că am crezut pentru o clipă că lucrurile s-au schimbat şi că într-adevăr se caută dreptate. Dacă dvs şi onorata Curte mă veţi trimite înapoi, voi fi încarcerat, după care toată lumea se va mira de ce îmi sunt refuzate căile de atac pe care le mai am la dispoziţie. Sunt condamnat la 10 ani de puşcărie pe un denunţ, unul singur, în care denunţătorul, la rândul lui fiind denunţat, afirmă în faţa completului de judecată următorul lucru: După ce am fost prins de procuratură cu banii din mită, a intrat un procuror în camera de interogatoriu şi mi-a spus, citez, ”dă-l pe goarnă pe primarul general şi pleci acasă”. În acel moment, a apărut denunţul. Pentru acest lucru primesc 10 ani de puşcărie, pentru că timp de cinci ani de zile am tot discutat şi am tot prezentat aceste fapte de care nu au ţinut seamă", a mai precizat fostul primar general.

Întrebat dacă are parte de un meniu special, având în vedere boala de care suferă, Sorin Oprescu a replicat sec. "Cartofi cu cartofi, orez cu orez. Să aleg ce? Dacă într-o zi erau cartofi şi într-o zi orez? Nu puteam, ce să comand de afară? Dacă aduce familia ceva, se strică, că nu e frigider".

"Toţi colaboratorii acestui director au spus în faţa instanţei că nu mă cunoşteau"

"Dacă veţi hotărî să mă trimiteţi în România, nu e nicio exagerare, niciuna dintre căile de atac pe care le mai am nu va fi permisă. Toţi colaboratorii acestui director (n.r. denunţătorul) au venit în faţa instanţei şi au spus că nu mă cunoşteau personal, ci doar auzeau că trebuie să dea bani ca să ajungă şi la primarul general. Nu există nicio convorbire telefonică în care eu să fiu interceptat ca propunând sau cerând bani", a mai spus Sorin Oprescu.

Bogdan Chirieac, tranşant: Justiţia din România nu mai e recunoscută nicăieri. Se crucesc şi grecii

După difuzarea imaginilor cu Sorin Oprescu în sala de judecată din Grecia, Mihai Gâdea i-a cerut lui Bogdan Chirieac, analist politic, o primă reacţie. Acesta a criticat dur sistemul de justiţie din România şi a reafirmat nevoia de reformă.

"Justiţia din România nu mai e recunoscută cam pe nicăieri în Europa. Avem Londra, cu Puiu Popoviciu, unde lordul judecător a spus că nu există justiţie în România (VEZI AICI MAI MULTE), avem Italia cu nu ştiu câţi fugari care nu au mai fost daţi înapoi din nu ştiu ce motive, avem Grecia şi avem până şi Bulgaria. Va fi eliberată şi doamna Udrea, staţi liniştit. Justiţia din România a încălcat dispoziţia CCR.

Motivarea onorabilei Curţi din România a ţinut de revistă tabloidă, de zonă de scandal. Partenera de viaţă a domnului Sorin Oprescu nu avea nicio treabă cu dosarul. Era "concubina costisitoare" trecută acolo, i-au rechiziţionat apartamentul sau nu ştiu ce i-au făcut. Femeia doctor de ATI, medic excepţional. Nu era luată de pe stradă doamna Adriana Nica. Când dai o asemenea motivare, sigur că se crucesc şi grecii. Nu o spun în sens peiorativ, ci în sensul că nu e printre cele mai avansate sisteme de justiţii din lume. Dar nu e la ultimul nivel, ca în România. Deci domnul preşedinte Klaus Iohannis, cu Guvernul, cu Parlamentul, ar trebui să se întâlnească şi să ceară împreună sprijin Comisiei Europene pentru o reformă profundă a sistemului de justiţie din România, care nu funcţionează. Nu vorbesc doar de justiţia penală, ci de justiţia civilă. Cinci ani de zile durează judecata pentru a stabili o licitaţie", a punctat Bogdan Chirieac la ”Sinteza Zilei”.

