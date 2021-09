Sorin Cîmpeanu a été réélu dans la fonction de Président de l’Agence Universitaire de la Francophonie 

Le Président en fonction de l’AUF a été réélu aujourd’hui dans le cadre du 60ème Assemblé Générale de l’AUF, avec une majorité de 58% du total des votes exprimés.

Ainsi, des 286 de votes exprimés, Cîmpeanu a obtenu 165 de votes, avec presque 50 votes en plus de l’autre candidat.

Dans son discours de remerciements pour sa réélection, le Président Sorin Cîmpeanu a remercié l’autre candidat et a mentionné qu’il y avait une entente entre eux : „N’importe qui gagne, l’important est que la francophonie gagne”.

Cîmpeanu a mentionné les raisons pour lesquelles il s’est présenté pour son deuxième mandat „Je me suis présenté afin d’assurer la continuité et la transition entre la stratégie actuelle et la stratégie 2021-2025.”

Le Président en fonction a montré que dans son futur mandat il va continuer à soutenir les projets de son dernier mandat : la qualité dans la formation et dans la recherche scientifique, employabilité et non dernièrement le rôle des universités en tant que moteurs de recherche et développement.

Sorin Cîmpeanu a montré que dans son futur mandat il veut ajouter aux objectifs de son dernier mandat trois axes de développement de l’Agence : la professionnalisation de la gouvernance universitaire, l’écoute des pays et institutions membres et une approche différentiée, adéquate aux besoins de chaque pays et institution membre AUF.

Le Président a ajouté que l’idée de cette approche différenciée a été générée par le projet de la consultation mondiale dirigée et initiée par le recteur de l’AUF, Slim Khalbouz.