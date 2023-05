Jurnalistul Val Vâlcu și sociologul Alfred Bulai au discutat, în cadrul emisiunii „Nod în Papură“, despre ce înseamnă umorul și cât de mult a fost denaturată această calitate umană, direct legată de inteligență, de noile abordări așa-zis umoristice, care se folosesc de înjurături pentru a stârni râsul:

„În politică, atunci când vizezi emoții, efectele nu sunt de durată. Tu nu poți să stai supărat non-stop. Asta se cheamă boală psihică. Dacă ți-a dat cineva la serviciu sandvișul pe jos, iar tu după 2 ani ești tot supărat, e o problemă serioasă. Emoțiile țin puțin“, a spus Alfred Bulai.

„Dar și tineretul, tinerii din partide sunt supărați, sunt încruntați. Mă uit la așa-zisa presă haștag. E tristă, încruntată, pufnește. Non-stop numai probleme“, a adăugat Val Vâlcu.

„Simțul umorului s-a diminuat mult în România - unii nici nu știu dacă vor sau nu să facă glume, că nu e nimic umoristic în ce zic ei pe acolo“, a spus Alfred Bulai.

„Pui o înjurătură și râde toată lumea“, a zis Val Vâlcu.

„Evident, a ajuns înjurătura să fie umor. Din punctul ăsta de vedere, simțul umorului este legat direct de nivelul de inteligență, sunt studii făcute. Ăla care are inteligență redusă nu are simțul umorului. În primul rând, nu prea înțelege glume, le ia în serios etc. Din punctul ăsta de vedere, avem o scădere și o calitate diferită a umorului.

Umorul de subtext, ironia fină, exagerările ironice nu prea mai prind. Te trezești că ăla zice că e pe bune. Fac o exagerare și ăla zice: Ia uite, al dra*u, mai și zice nu știu ce!

Eu mai mă uit și la comentariile la emisiune că sunt curios ce se înțelege. Sunt unii care înjură și e clar că nu s-au uitat la emisiune și nu știu despre ce e vorba, dar sunt și care nu au înțeles. Noi am vorbit despre cu totul altceva“, a spus Alfred Bulai.

„Când o să dispară ăștia care înjură, o să mă tem, să știi. O să mă simt singur, așa“, a spus Val Vâlcu.

„Nivelul e inteligență e tot mai scăzut“, a adăugat Alfred Bulai.

