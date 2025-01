Simonis a zis că PSD a dat voturi lui Simion. Ponta: S-a distras atenția presei de la alt subiect

Victor Ponta a zis că nu crede așa ceva și mai degrabă s-a distras atenția de la altceva.

„Eu am făcut campanie și am stat non-stop în Dâmbovița, județul în care am candidat. N-a dat nimeni niciun vot nimănui în Dâmbovița. Alea au fost voturile pe care le-am luat. Nu știu despre ce voturi vorbește Alfred Simonis. Eu nu știu pe nimeni care să fi dat voturi lui George Simion. Vă garantez, ce am văzut eu în Dâmbovița, că nu s-au dat voturi lui George Simion de la PSD”, a zis Victor Ponta la Digi 24.

Întrebat de ce totuși a făcut Alfred Simonis o astfel de declarație, Victor Ponta a mai spus: „Poate că s-a distras atenția presei de pe altceva, de exemplu de la faptul că trebuie luate măsuri nepopulare din punct de vedere guvernamental”.

