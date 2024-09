Simbolistica atentatului de la Parlament. Un psiholog explică de ce piromanul a incendiat, deloc întâmplător, magazinul de suveniruri

Citește mai multe aici: Atentat la Parlament / Update: Un bărbat a aruncat cu benzină și a dat foc / Piromanul e căutat de poliție / foto

A.D.: Recent a avut loc o chestiune destul de serioasă, referitor la un posibil atentat la Palatul Parlamentului. Și din informațiile pe care le avem deocamdată, referitoare la posibilul atentat, persoana a dat foc unor suveniruri din zona magazinelor Palatului Parlamentului. Care ar fi raționamentele care ar fi dus la o decizie de genul acesta într-o instituție oficială?

Bogdan Cotigă: Referitor la motive — de obicei, cei care fac astfel de acțiuni individuale, aceste acțiuni de tipul a da foc, a incendia și așa mai departe, în general sunt pornite de la un soi de revoltă, de cele mai multe ori. (N.r., Aceste acțiuni individuale reprezintă) revolte pe niște situații personale care sunt extrapolate la chestiuni politice, de obicei.

În alt fel spus — există niște probleme personale, dar pe care persoana nu reușește să le gestioneze, să le rezolve din motive diverse și atunci cumva aruncă responsabilitatea pe o instituție a statului, de exemplu, sau, oricum, o aruncă în exterior. Motivele pentru care un om face de obicei lucruri de genul ăsta — nu sunt niște chestiuni așa cum par de obicei, adică sunt de obicei probleme personale extrapolate și aruncate pe instituții, adică responsabilitatea este aruncată pe o instituție a statului sau, oricum, pe altcineva decât pe propria persoană. Astfel de acțiuni de obicei mai sunt și situații în care (n.r., persoana) acționează dintr-o disperare.

Oamenii suferă câteodată nedreptăți, fie că ele sunt cauzate de stat, fie că sunt cauzate de lucruri care au legătură cu statul. Și atunci, pe un psihic un pic labil, să spunem, acționează și fac chestiuni de genul ăsta, dau foc și așa mai departe.

Cu specificitate pe ceea ce ați întrebat, ca să poți să-ți dai seama despre ce a făcut un om exact, de ce a făcut gestul acela, trebuie să-l cunoști, să vezi ce se întâmplă cu el. Dar cu specificitate (n.r., referitor la întrebarea dvs., ne referim la), faptul că doar bănuiesc (deci asta este doar o posibilitate) — a acționat asupra unor suveniruri pentru că ele reprezintă simboluri ale autorității.

Acolo, dacă erau suveniruri, aveau legătură cu tot ce însemna Camera Deputaților, Parlament, România și așa mai departe.

Este un gest și simbolic pentru că încearcă cumva să demonstreze ceva în sensul ăsta. Adică e un fel de revoltă și probabil că n-a ales întâmplător respectiva locație, adică faptul că a dat foc acolo la suveniruri. Pentru că ele sunt efectiv simbolul a tot ceea ce probabil că el urăște, de exemplu. Dar asta este doar o variantă.

Cât de mare să fie revolta?

A.D.: Dar, din nou, cât de mare să fie revolta asta încât să se întâmple acest lucru într-o instituție publică a statului și în momente ca astea, dat fiind faptul că sunt alegeri peste tot?

Bogdan Cotigă: Tocmai asta e ideea. Lucrurile astea se întâmplă în felul următor. Apare o nedreptate care poate fi sau nu cauzată de stat. Adică de foarte multe oamenii consideră, li se întâmplă chestiuni nedrepte din partea unor entități private și consideră că tot statul este de vină. Deci, nu trebuie neapărat să căutăm o logică în povestea asta. Iar faptul că cineva apelează la o infracțiune, până la urmă, la un gest de genul acesta, arată și un soi de labilitate mintală.

Adică nu vorbim de oameni care acționează în mod normal, rațional. Rațional este să te autoreglezi, să încerci să-ți rezolvi problemele și nu să faci astfel de gesturi.

Pentru că există o mare diferență între tipul ăsta de gest, care poate sau să nu fie încadrat ca atentat, propriu-zis. S-ar putea ca individul respectiv să nu fi avut intenția să omoare pe cineva, ci pur și simplu să dea o modalitate extremă, nenormală de a-și manifesta revolta față de niște lucruri. Pe de altă parte, putea să fie și așa, putea să fie cu intenția de a face rău, mai mult decât a reușit să facă. Nu avem de unde să știm asta.

A.D.: Am aflat totuși că o femeie a făcut atac de panică. Adică erau și oameni în jur.

Bogdan Cotigă: Lucrurile astea sunt șocante, mai ales că dacă ești acolo, evident că ele creează un sentiment de nesiguranță. În general, gesturi de genul ăsta (n.r., pot fi interpretate astfel): oricine era acolo, că era un vânzător la respectivul magazin sau de suveniruri, normal că s-a speriat. Adică este ceva ieșit din comun, nu se întâmplă (...). N-ai cum să-ți dai seama (n.r., din atât de puține informații) despre profilul acelui om. Sunt oameni care incendiază de obicei lucruri. Există chiar niște afecțiuni psihice care fac să se întâmple treaba asta (...).

Originea acelor probleme este probabil știută doar de ei sau de psihologul sau de psihiatrul care ar putea să-i consulte. Dar aici, în cazul ăsta, doar speculativ vorbind, probabil că odată ce a apelat la chestia asta este vorba de un simbol. A fost un gest de revoltă, un gest de revoltă făcut de un om care nu este într-un echilibru mental, este într-un dezechilibru.

Niciun om care este echilibrat și niciun om care este cât de cât rațional, nu își manifestă în felul ăsta revolta. Adică protestul, știm foarte bine, este o chestiune legiferată - se anunță protestul, protestul se face civilizat, nu se face cu astfel de gesturi. De unde putem să ne dăm seama că nu e o persoană echilibrată din punctul asta de vedere?

Din faptul că oamenii care fac chestia asta nu își calculează niciodată consecințele. Adică ce se întâmplă după, de obicei sunt prinși. Deci poți ajunge la închisoare și așa mai departe.

Astfel că oamenii care fac chestiunea asta pur și simplu ca gest (faptul că nu își calculează aceste consecințe și până la urmă ajung să facă închisoare pentru treaba asta), arată că cel puțin în momentul în care au plănuit și au gândit chestia asta, nu erau niște persoane echilibrate și că dovedeau o anumită labilitate mentală.

O reacție strict afectivă

A.D.: Bine, probabil expertiza psihiatrică va spune asta.

Bogdan Cotigă: Cu siguranță. Este doar o bănuială în momentul când vezi că cineva face asta. Noi ne uităm și zicem: măi, eu n-aș face așa ceva chiar dacă aș fi revoltat sau chiar dacă nu mi-ar conveni ceva la instituțiile statului român. Cu siguranță n-am face asta.

Dar sunt persoane de genul ăsta, cum spuneam, care ajung să facă și chestiunea asta fără a le interesa consecințele. Până la urmă, cu siguranță, acest gest nu rezolvă problema pe care o are respectivul, dacă are o problemă, să zicem, socială. Deci, orice om vedeți, este o diferență între gândirea/reacția asta strict afectivă, revolta de tipul: m-am dus, am luat benzina, am dat foc... și reacția rațională.

Deci, orice problemă ar fi avut cu statul român, cu Palatul Parlamentului, orice nemulțumire, orice gând ar fi avut, nu l-ar fi rezolvat prin asta. Dar și-a dat satisfacție din punct de vedere strict emoțional.

Psihologul Bogdan Cotigă consideră că nu este în regulă să facem "profile" ale indivizilor din două informații înainte de a avea mai multe date ale problemei.

