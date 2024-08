Serena Williams și copiii, refuzați la un restaurant de lux din Paris /foto

Într-o postare pe X, cunoscut anterior ca Twitter, campioana olimpică a afirmat că ea și familia ei nu au fost lăsați să intre în restaurantul de pe acoperișul hotelului The Peninsula, L’Oiseau Blanc. În postare, Williams a menționat că este prima dată când i s-a refuzat accesul alături de familia sa.

„Incredibil @peninsulaparis”, a scris ea. „Mi s-a mai refuzat accesul la un acoperiș pentru a mânca într-un restaurant gol, dar niciodată cu copiii mei. Mereu e o primă dată.”

În secțiunea de comentarii, fanii au fost imediat de partea campioanei de tenis, un utilizator menționând averea de aproape 100 de milioane de dolari a lui Williams: „Poți să cumperi tot locul.” Altul a adăugat: „Cine nu face loc pentru o regină?”

„Ți s-a refuzat accesul pentru că serveau prejudecăți” a remarcat altcineva. „Rușine lor.” Contul de X al hotelului în cauză s-a apărat, răspunzând că mesele erau complet rezervate în acea seară.

„Stimată doamnă Williams,” a scris hotelul. „Vă rugăm să acceptați cele mai profunde scuze pentru dezamăgirea întâmpinată în această seară. Din păcate, barul nostru de pe acoperiș era într-adevăr complet rezervat și singurele mese încă neocupate pe care le-ați văzut aparțineau restaurantului nostru gourmet, L’Oiseau Blanc, care era complet rezerva și acesta.”

Dear Mrs. Williams,

Please accept our deepest apologies for the disappointment you encountered tonight.

Unfortunately, our rooftop bar was indeed fully booked and the only unoccupied tables you saw belonged to our gourmet restaurant, L’Oiseau Blanc, which was fully reserved.