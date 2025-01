Șeful Comitetului Militar al NATO, apel pentru majorarea bugetelor militare. Oficialul numește mărirea sumelor alocate pentru apărare "dividende pentru pace"

„Vom căuta să ajungem la un acord înainte de Summitul de la Haga, pentru a ne asigura că orice probleme rămase pot fi rezolvate, dacă este necesar, chiar de lideri”, a declarat amiralul olandez Rob Bauer, șeful Comitetului Militar al NATO, într-un interviu acordat Reuters. Summitul menționat va avea loc între 24 și 26 iunie 2025.

În 2023, liderii NATO au convenit asupra a mii de pagini de planuri secrete de apărare, care detaliază pentru prima dată de la Războiul Rece cum ar răspunde alianța unui atac rusesc. Totuși, aceste documente au scos la iveală deficiențe semnificative în ceea ce privește apărarea aeriană, rachetele cu rază lungă, numărul trupelor, munițiile, logistica și comunicațiile digitale securizate pe câmpul de luptă.

Noul set de obiective, care inițial urma să fie discutat la o reuniune a miniștrilor apărării NATO în toamna anului 2025, a fost devansat pentru a face față provocărilor urgente.

Summitul de la Haga va aborda și problema majorării obiectivului actual al cheltuielilor militare NATO, stabilit la 2% din PIB-ul național. Se vehiculează o creștere la 3%, iar unele voci, inclusiv fostul și viitorul președinte al SUA, Donald Trump, susțin o țintă de 5%.

Deși amiralul Bauer nu a specificat o cifră exactă, el a subliniat importanța legăturii dintre noile obiective și bugetele necesare. „Astfel, oamenii vor înțelege mai bine de ce avem nevoie de mai mult de 2%”, spune acesta.

Pe durata Războiului Rece, aliații NATO cheltuiau în medie între 3% și 6% din PIB-ul național pentru apărare. „Dacă am fi continuat să cheltuim (ca alianță) la nivelul de 3% din anii ’90, am fi investit cu 8,6 trilioane de dolari mai mult decât am făcut-o până acum”, a precizat Bauer.

„Aceasta este, practic, dividendul pentru pace” a concluzionat el.

