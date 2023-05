Delta Dunării reprezintă poate cea mai exclusivistă destinație de vacanță din România, cu prețuri ușor mai ridicate față de media din alte regiuni ale țării, dar în același timp cu obiective unice chiar pe plan european. În ultimii ani, Delta a cunoscut o dezvoltare remarcabilă în ceea ce privește calitatea serviciilor oferite, oportunitățile de recreere și accesibilitatea pentru orice buzunar, inclusiv pentru cele cu bugete mai reduse.

Chiar dacă pandemia, iar apoi începutul invaziei ruse în Ucraina au perturbat temporar fluxul turistic în deltă, există proprietari de pensiuni care printr-o strategie dezvăluită în exclusivitate pentru DC News au reușit să-și fidelizeze o mare parte din turiști. Unul dintre aceștia este Dragoș Ioniță, proprietarul Pensiunii Perla din Sulina, aflată pe Strada 1 din Sulina, chiar lângă faleză.

„La Pensiunea Perla avem 12 camere duble și un apartament. Suntem localizați pe malul Dunării și funcționăm de 15 ani. Prețul variază în funcție de sezon. În a doua parte a toamnei și iarna, camera este de 200 de lei pe noapte, acum (n.r. mai 2023) prețul este de 220 de lei, iar începând cu 15 iunie, prețul va fi de 300 de lei până la data de 1 septembrie.

Funcționând tot timpul anului, ne ținem personalul angajat continuu. Suntem oarecum mai restrictivi și din această cauză unii clienți ne boscorodesc. Vindem cazare doar cu regim de masă, demipensiune sau pensiune completă, dar asta în ideea de a asigura niște servicii de calitate. Așa am reușit să avem o echipă de la an la an și am avut o constanță. Dacă azi lucrezi cu X, iar mâine cu Y, întotdeauna vor apărea probleme. Perioada sărbătorilor de iarnă, decembrie-ianuarie, este una mai dificilă, dar ulterior lucrurile se redresează. În cazul sezonului turistic din această vară, rezervările acoperă în prezent aproximativ 68%“, a mărturisit Dragoș Ioniță.

Cum își selectează clientela

Proprietarul a dezvăluit care este strategia de a-și selecta clienții. Acesta a optat pentru o promovare independentă, dar care ține prețurile de cazare ușor mai scăzute față de alte facilități cu condiții similare.

„Eu cred că am rămas puțin ancorat în tipologia veche a consumatorului. Nu vând cazare decât prin canalele proprii. Foarte multă lume accesează portalurile de specialitate, însă nu îmi permit luxul să plătesc 15-18% din preț către o astfel de platformă. Prefer să merg pe un preț decent și să am o constanță“, a mai spus proprietarul pensiunii Perla.

„Prin această strategie am reușit să-mi fidelizez foarte mulți clienți. Cred că undeva la 60% sunt clienți care se reîntorc. Aceștia la rândul lor recomandă și altora și tot așa“, a spus Dragoș Ioniță.

În ceea ce privește mâncarea oferită clienților, Dragoș Ioniță nu s-a axat doar pe preparate deltaice, ci p o gamă variată care să satisfacă toate nevoile. Dimineața, clienții au la dispoziție un „bufet suedez continental căruia i se adaugă preparate deltaice, icre, afumături și pește marinat“. Dragoș Ioniță a mărturisit cu mândrie că e „bătaie maximă pe icre“.

„Mulți mi-au zis să nu le dau la micul dejun icre, însă am preferat să merg pe premisa de a-mi mulțumi clienții“, a explicat proprietarul.

„La cină, oferim un aperitiv, două feluri de bază pește, două feluri de bază carne, plus un fel vegetarian. Dimineața, în funcție de ce pește avem, bucătăria pregătește un meniu, ospătarul comunică turiștilor oferta, iar ei își aleg“, a mai spus Dragoș Ioniță.

Secretul succesului, mărturisit de proprietarul Pensiunii Perla

Pensiunea Perla dispune și de o terasă care se montează în strada pietonală, unde turiștii pot sta în serile calde de vară și admira navale care circulă pe Sulina.

„Seară de seară avem muzică live“, a spus Dragoș Ioniță.

L-am întrebat pe acesta dacă muzica este una specifică deltei, cu cântece lipovenești sau ucrainene, însă Dragoș Ioniță ne-a uimit cu un răspuns care reprezintă o veritabilă lecție motivațională pentru cei care își doresc să reușească în orice plan al vieții.

„Noi mergem pe muzică folk!“, a punctat proprietarul. Curiozitatea evident că ne-a îndemnat să-l întrebăm de ce a ales acest gen de muzică, mai ales că nu există o complementaritate între Delta Dunării și genurile de muzică preferate de turiști.

„Această muzică îmi place mie și în general e bine să faci ceea ce îți place“, a mărturisit Dragoș Ioniță.

Sulina oferă și alte oportunități de calitate pentru vizitatori

Dacă vorbim de preparate specifice deltei, precum borșul de pește făcut „ca la mama lui“, turiștii pot opta și pentru alte locații, iar una care uimește prin profesionalism este Complexul Class Sulina.

Din spusele proprietarilor, acesta este singurul loc din Sulina în care se prepară „ciorba de pește ca la Letea“, făcută la ceaun, unde peștele se scoate din zeamă și se consumă înainte de aceasta. Ulterior este servită și zeama. Bineînțeles, de pe masă nu lipsesc mujdeiul și paharul de palincă.

Înainte de a vizita Sulina, e bine să iei în considerare că mergi într-un loc unic în Europa, într-o rezervație a biosferei, iar calitatea serviciilor de care beneficiezi ar trebui să fie una pe măsură. Exemplele de mai sus sunt niște modele de urmat și niște jaloane relevante pentru ceea se înseamnă turism e calitate în Delta Dunării.

