Citește și: Ciolacu, atac dur la ministrul Energiei: Mintea ta n-a putut gândi? Cel mai rău în administrație mi-e frică de hărnicia prostului

Cum răspundeți declarațiilor premierului Marcel Ciolacu privind lipsa unei viziuni clare în dezvoltarea energetică a României?

Sebastian Burduja: Am vorbit cu domnul prim-ministru și a spus ca nu s-a referit la mine și știe foarte bine că pe mandatul meu de ministru al Energiei am pus stocarea pe lista priorităților Ministerului nostru și Guvernului, făcând destul de multe lucruri.

Pe de o parte, din PNRR, am reușit să salvăm un apel de proiecte și în negocierile cu Comisia Europeană să demarăm și să îl ducem până în stadiul în care azi avem în evaluare zeci de proiecte și 80 de milioane de euro, am putea să avem într-un an de zile undeva la 1800 MW în baterii, stocare, beneficiar fiind companiile private românești.

Apoi, din fondul pentru modernizare am pregătit o nouă schemă de sprijin pentru astfel de investiții cu alocare mult mai mare, 300 milioane euro și și vizam să semnam anul acesta contracte pentru 150 de milioane de euro și la anul pentru cealaltă jumătate, de unde probabil încă 3000-3500 MW în baterii se vor instala în România, deci în total în următorii 2 ani vom avea probabil peste 5000 MW ca urmare a eforturilor întreprinse.

Tot în premieră, de programele pe care deja le-am lansat care vizează producția de energie verde, solar eolian, cei care propun în conexiune cu aceste parcuri solare și eoliene baterii, deci stocare, primesc un bonus în evaluare. Asta înseamnă ca au mai mari șanse să primească finanțări. Mă refer la programul Electric Up 2, deci a doua iterație a unui program de succes pe care l-am închis tot în primul an de mandat și la cele două apeluri din fondul pentru modernizare, pentru producție și autoconsum de energie verde.

Deci cred că am recunoscut de la bun început că stocarea e principala sau cea mai mare nevoie a sistemului energetic național. Am realizat, în consecință, alocând fonduri și străduindu-ne ca într-un timp foarte scurt să reparăm ceea ce nu s-a făcut în peste 30 de ani de zile în care statul român, din păcate, a investit extrem de puțin în sistemul energetic național.



Premierul Ciolacu a afirmat că România a primit miliarde de euro din fonduri europene pentru investiții în energie verde. Puteți detalia cum au fost sau cum vor fi folosite aceste fonduri?

Sebastian Burduja: Fondul din PNRR și fondurile pentru modernizare susțin producția de energie verde, dar și stocarea în baterii. Dacă în acest an și în 2-3 ani se vor instala încă 5000 MW solar și eolian, complementăm capacitatea asta și cu susținerea stocării în baterii.

Din perspectiva echilibrării sistemului energetic național, e important să avem o energie sigură și cat mai ieftină pentru toți românii și în același timp încurajăm și stocarea în baterii la nivelul fiecărei gospodării.

Pentru acest tip de consumator, consumatorul casnic, Ministerul Energiei nu are program, nu are mandat să țintească acest tip de beneficiar. Noi lucrăm cu mediul privat, cu instituțiile publice, deci cu acei consumatori non-casnici.

Pentru cei casnici, există programe la Ministerul Mediului, cu precădere programul Casa Verde. Acesta poate fi adaptat să susțină achiziția de baterii de către consumatorii casnici și de către români pentru gospodăriile lor.

Cum răspundeți la critica premierului conform căreia România produce mai multă energie verde decât consumă în anumite perioade și nu există o strategie eficientă pentru gestionarea acestui surplus?

Sebastian Burduja: Ultima strategie energetică a României este de acum 15 ani. De atunci și până astăzi diverse guverne s-au străduit să adopte alte strategii și nu au reușit.

Noi am pus în dezbatere publică si acum câteva zile s-a încheiat perioada acesteia pentru noua strategie energetică națională 2025-2035 cu orizont 2050 și probabil ca într-o lună vom avea adoptată o strategie nouă după 15 ani.

În această strategie veți regăsi toate aceste elemente care privesc producția și consumul, stocarea energiei, vizând exact posibilitatea de a folosi mai multă energie regenerabilă, deci producție intermitentă, în consumul de energie. Pentru că, într-adevăr, nu întotdeauna când avem o producție mare de energie solară, să spunem, în timpul zilei, avem și consumul acesteia din cauza diferiților factori. Stocarea ne-ar permite să avem acces la această energie și dincolo de momentul în care e produsă.

Nu primează doar stocarea în baterii, ci și stocarea în hidrocentrală cu acumulare din pompaj, proiect reluat de altfel.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News