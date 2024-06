Se întâmplă în America: România a închis Broadway-ul. Zeci de mii de americani se îngrămădesc pentru tradițiile românești

"De 23 de ani o porţiune din Broadway, în inima Manhattan-ului şi a New York-ului, o porţiune întreagă se închide pentru ca România să-şi promoveze tradiţiile, cultura, gastronomia, de ce nu muzica, dansurile şi, bineînţeles, istoria şi imaginea de ţară care îşi doreşte să atragă turişti americani. Şi tocmai de aceea, Consulatul General al României de la New York ne-a adresat o invitaţie la Federaţia noastră a Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România. Am venit aici câţiva dintre colegi încărcaţi cu materiale de promovare pentru destinaţiile turistice din România, pentru că ne dorim să atragem turişti americani la festival ca acesta, în care avem zeci de mii de oameni pe parcursul a câtorva ore. Într-o zi în care americanii sunt pe stradă, după cum se vede, e foarte important să promovăm şi turismul românesc", a declarat, duminică, Corina Martin, vicepreşedintele Federaţiei Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR), pentru Agerpres.

Aceasta consideră că gastronomia românească reprezintă un alt mijloc ”de a invita, de a atrage şi de a convinge turiştii americani” să vină în destinaţii în România.

”Mulţi americani poate aud pentru prima oară ce înseamnă România”





"În plus, chiar preşedintele federaţiei noastre a lansat astăzi aici un brand special- "Litălşi - nişte mititei", cum altfel decât la New York. O lansare în forţă. Într-adevăr, sigur că şi micii, şi gastronomia românească, reprezintă de fapt un alt mijloc de a invita, de a trage şi de a convinge turiştii americani să vină în destinaţii în România. Ne dorim să revenim în ianuarie anul viitor, de această dată la Târgul de Turism din New York. Avem planuri foarte mari împreună cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului acolo unde noi, partea privată, federaţiile, patronatele, am propus ministerului să promovăm România prin panotaj stradal sau într-o campanie foarte mare care să înceapă de anul viitor. Aşadar, să continuăm ceea ce se întâmplă astăzi, aici, într-un festival în care mulţi americani poate aud pentru prima oară ce înseamnă România şi descoperă România. Şi, de ce nu, trebuie să venim, să continuăm cu promovarea", a subliniat Corina Martin.



"Romania Day on Broadway" a debutat în anul 2000, evenimentul fiind organizat în parteneriat cu Ambasada României din Statele Unite ale Americii, Consulatul General al României din New York şi Institutul Cultural Român. Evenimentul a inclus un program artistic, având ca scop promovarea în rândul americanilor a celor mai frumoase aspecte ale culturii, obiceiurilor, valorilor şi tradiţiilor româneşti.

