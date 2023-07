Scholz sprijină financiar producţia de cipuri în Germania. Se vor aloca 20 de miliarde de euro

Guvernul condus de cancelarul Olaf Scholz intenţionează să acorde ajutoare de stat în valoare de 20 de miliarde de euro pentru a stimula producţia de cipuri în Germania, în încercarea de a consolida sectorul tehnologic local şi a asigura aprovizionarea cu componente vitale în contextul intensificării tensiunilor geopolitice, transmite publicaţia Bloomberg, citată de Agerpres.



Banii ar urma să fie distribuiţi între companiile germane şi cele internaţionale până în 2027 şi vor fi traşi din Fondul pentru climă şi transformare, potrivit unor surse din apropierea acestui dosar.



Acest fond special, cunoscut sub acronimul KTF, a fost pus la punct iniţial pentru a investi în decarbonizarea economiei germane, însă între timp scopul său a fost extins pe măsură ce Germania vrea să reducă cheltuielile guvernamentale obişnuite. Alocarea a maximum 180 de miliarde de euro pentru acest fond este negociată în prezent în interiorul Guvernului şi o decizie ar urma să fie anunţată în următoarele săptămâni, susţin sursele care au dorit să îşi păstreze anonimatul.

O nouă uzină de cipuri

Guvernul de la Berlin a ajuns deja la un acord pentru ajutoare de 10 miliarde de dolari ce ar urma să fie alocate pentru o nouă uzină de cipuri a grupului american Intel şi în prezent negociază alte subvenţii în valoare de şapte miliarde de euro pentru companii precum Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. şi firma germană Infineon Technologies AG.



O sumă de 20 de miliarde de euro ar însemna că cel puţin trei miliarde de euro vor fi disponibile pentru alte proiecte şi firme care activează în Germania. Firma GlobalFoundries Inc. are o prezenţă importantă în oraşul german Dresda în timp ce furnizorul german Robert Bosch GmbH are şi el o fabrică de cipuri în acelaşi oraş.



Ofensiva Berlinului pe partea de subvenţii vine într-un moment în care există o conştientizare crescută a dependenţei economiei europene de livrările din Asia, după perturbările provocate de pandemia de coronavirus şi tensiunile generate de războiul din Ucraina. În strategia sa referitoare la China, prezentată de guvernul german la începutul lunii, Berlinul a promis că va face eforturi pentru a-şi reduce dependenţele prin diversificarea şi atragerea de noi tehnologii precum semiconductorii.



Chiar dacă nu se compară cu cele 50 de miliarde de dolari pe care Administraţia de la Washington o va furniza în cadrul strategiei Chips and Science Act, pachetul de subvenţii analizat de Berlin este mult mai mare decât ce au promis alte guverne importante pentru a stimula producţia locală de cipuri. De exemplu, Japonia se pregăteşte să aloce peste 14 miliarde de dolari în timp ce India oferă 10 miliarde de dolari pentru a atrage investiţii în producţia de cipuri.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News