Schimbări geopolitice în 2025. Adrian Năstase pune întrebarea decisivă despre România

Într-o postare publică pe blogul său, Adrian Năstase spune că au trecut 20 de ani de la alegerile prezidențiale și parlamentare din 2004, momente definitorii pentru carierele politice ale multor lideri din România.

Un alt subiect important în analiza sa îl reprezintă schimbările geopolitice majore care se preconizează în anul 2025. Adrian Năstase anticipează că vor avea loc transformări fundamentale în relațiile internaționale, în special între Statele Unite și China, cu un impact semnificativ asupra Europei. În acest context, România trebuie să fie conștientă de riscurile geopolitice, având în vedere apropierea tot mai mare a unor țări din regiune față de Rusia. Printre acestea se numără Ungaria, Serbia, Slovacia și Bulgaria, dar și Germania, care ar putea schimba orientările politice tradiționale ale Europei.

În acest peisaj de schimbare, fostul premier pune întrebarea dacă România este capabilă să dezvolte o politică externă și internă adaptată noilor realități globale, care să permită țării să nu plătească prețul acestor transformări. Încheie cu un apel la înțelepciune și responsabilitate, dorindu-le românilor un an nou liniștit și plin de sănătate.

„Dragi prieteni, ne apropiem de un nou prag calendaristic. Firesc, tragem concluzii despre ce s-a intamplat in 2024 si ne indreptam gandurile spre noul an. Eu nu ma pot impiedica sa largesc zona de amintiri a „radarului” meu si sa ma gandesc ca au trecut 20 de ani de la alegerile prezidentiale si parlamentare la care am participat in 2004.

Stiu, lucrul cel mai complicat, in viata, este sa alegi cand te afli la intersectia drumurilor. E adevarat, uneori, altii aleg pentru tine. Ramane doar sa te intrebi cum ar fi fost daca „poporul” ar fi ales altfel in acele situatii…

La sfarsitul acestui an, intamplarile electorale ne pun in fata unei intrebari inevitabile – devine „poporul” mai intelept odata cu trecerea timpului? Imi este destul de neclar raspunsul. Fiul meu, Andrei, ne povestea ca ghidul roman al excursiei pe care a facut-o cu copiii lui, recent, in Laponia, le-a spus – primul lucru – cand au urcat in autobuz „Va rog sa nu va certati!” Din experienta lui, turistii romani, ajunsi in Laponia, incepeau imediat sa se certe cine sa stea mai in fata, cine sa dea de mancare la reni, cine sa urce primul in sanie, etc. Cam asta se intampla si la Bucuresti sau pe teritoriul unde locuieste „poporul roman”. „Narativul” cu „unitatea” e folosit doar in campaniile electorale.

Oamenii politici dar si liderii sindicali au stat la masa impreuna si au comandat feluri de mancare sofisticate. Acum, cand cineva trebuie sa plateasca consumatia, incepe cearta, aruncarea raspunderilor de la unii la altii. Desi era clar ca va fi un decont dureros…Toti stiau ca urmeaza ordonanta „trenuletul”.

Anul 2005 va fi un an al unor mari schimbari internationale. Se va redefini formula de hegemonie globala si impartirea puterii intre Statele Unite si China. SUA vor incerca sa-si apropie Rusia pentru a o scoate din „imbratisarea” Chinei. Europa Centrala si de Est revine, partial, la statutul stabilit de marile Puteri la Teheran sau prin Conventiile de armistitiu. Europa occidentala si, pe cale de consecinta, Uniunea europeana isi pierd din putere si din influenta.

Putini lideri romani inteleg ca s-a incheiat modelul pe care americanii, victoriosi in Razboiul rece, l-au impus tarilor in tranzitie. Aceasta ofensiva a ajuns la un nou Stalingrad. In urma cu 80 de ani, liderii Romaniei au inteles riscurile de a nu reactiona. 23 August a fost o decizie asumata inclusiv de militari, cu un pret imens pentru Armata romana. Acum ar trebui sa intelegem ca se schimba aliniamentele mondiale. In jurul nostru, se produc miscari politice favorabile Rusiei – Ungaria, Serbia, Slovacia, Bulgaria, Cehia, Germania. Pentru SUA, pare ca Europa – in general – dar Europa de Est in particular, nu mai prezinta aceeasi importanta.

Este capabila, Romania, in aceste circumstante, sa dezvolte o politica externa (cuplata cu o politica interna inteleapta) care sa ne permita sa nu platim pretul acestor schimbari de paradigma? Vom vedea impreuna.

Va doresc multa sanatate si un an linistit!

La multi ani!”, a fost mesajul lui Adrian Năstase.

