Premierul Marcel Ciolacu spune că "nu cred că este o catastrofă pentru că timp de două zile rămâi fără permis. În Austria se confiscă mașinile, și în Italia, și în Belgia. Statul are obligația de a salva vieți. Vom vedea dacă cifrele vor scădea (n.r. dacă are în vedere să se emită o lege de confiscare a mașinilor celor care circulă cu viteză)”.

Sociologul Alfred Bulai spune că cetăţenii care protestează împotriva noii ordonanţe au dreptate. Iată de ce.

"Oamenii au dreptate. La aceste probe, răspunsul durează luni de zile. Să scrie că în 24 de ore vine răspunsul, altfel nu ar trebui să se pună problema", a declarat Alfred Bulai la Nod în Papură.

"Unde să scrie? De exemplu, în legislaţia românească scrie că nu se mai cere ştampilă. De vreun an. Dar evident, se cer. Doi la mână, recent mergeam pe culoarul unei universităţi. Erau nişte elevi la coadă. Mi-au zis că au terminat facultatea, au dat examenul şi că pentru a finaliza studiile trebuie să depună un dosar. Adică diploma de bacalaureat, certificatul de naştere, certificatul de căsătorie, dacă e căsătorit, şi alte chestii. Cică scoate secretara diploma de bac din dosar, că ea e deja la facultate, se duc şi o xeroxează şi o aduc înapoi în noul dosar de finalizare a studiilor. E atrocitate. Să ceri aceleaşi lucruri în 3 ani, tu, instituţie care deţii acele acte, să mai faci un rând de dosare, să tai copacii ţării ca să faci hârtie, pe care hârtie o vei înfunda într-o pivniţă unde va sta până la sfârşitul timpurilor", a intervenit Val Vâlcu.

"Nu mai ştiu cum e acum, dar pe vremuri îţi ţinea diploma la facultate. Nici nu e legal să ţii actele cuiva la tine, ca instituţie. Nu eşti penitenciar. Dar şi ăia cred că au buletin la ei. Într-o ţară normală, te gândeşti că odată ce un student a fost pus într-o grupă, într-un an, este înregimentat în universitatea ta, se cheamă că este aceeaşi persoană. Nu trebuie să chemi pe nimeni. Potrivit legii, eu am înregistrarea pe numele acelei doamne care era necăsătorită. E treaba ei să facă o cerere să i se scrie pe diplomă şi numele nou. Pe acte rămâne de obicei numele de bază, ăla dinainte de căsătorie. Doi la mână, eu nu am nevoie să scrie numele meu pe diplomă neapărat. Am o serie şi un număr pe diplomă, în spatele CNP-ului, şi ştiu într-o bază de date a statului român că mi-am schimbat numele", a mai spus Alfred Bulai.

"E lege că statul nu are voie să ceară acte pe care le-a emis statul", a mai spus Vâlcu.

"Asta în Estonia, că în România cere statul ce vrea el. Eu ştiu cazul unei persoane care a băut, i s-au recoltat probe, şi atenţie, după 3-4 luni nu a obţinut niciun rezultat de la IML", a completat Alfred Bulai.

