Scandal Guvern. Dragoș Tudorache (USR PLUS): Cîțu ne-a mințit! L-am avertizat de mai multe ori

Eurodeputat USR PLUS Dragoș Tudorache a comentat situația din interiorul Guvernului.

"Cîțu ne-a mințit cu bună știință"

"Câteva clarificări asupra situației în care ne găsim, pentru a înțelege mai bine de ce am luat anumite decizii și unde se poate îndrepta actuala criză politică.

Da, este o criză politică în deplinătatea ei. Una provocată de către un premier, Florin Cîțu, care ne-a mințit cu bună știință și dovedește o inadecvare evidentă pentru funcția pe care o ocupă.

Ne-am luat de la bani și justiție. Nu într-o logică de șantaj, una pentru cealaltă, așa cum vrea domnul Cîțu (și UDMR) să o prezinte publicului. Pentru noi, cheltuirea banului public și întărirea justiției și a luptei anticorupție sunt strâns legate - o magistratură independentă și complet liberă de orice presiune politică va apăra și sancționa eficient risipirea banului public.

Considerăm că un program PNDL prin care se irosesc sume colosale fără niciun fel de control este o mită politică. Termenul de mită politică este dur, dar descrie realitatea. Nu putem face a treia oară același lucru pe care l-au făcut Elena Udrea și Liviu Dragnea și să sperăm că rezultatele vor fi diferite. Vom irosi 10 miliarde de euro de dragul alegerilor interne din PNL. Nu suntem dispuși să girăm așa ceva, indiferent de miza personală a domnului Cîțu. Si pe partea reformelor în justitie, cerem de săptămâni premierului să se implice pentru a găsi soluții la blocajele pe SIIJ sau pachetul legislativ pe justiție, fără nicio urmă de înțelegere sau asumare din partea sa.

"L-am avertizat de mai multe ori pe Florin Cîțu"

În consecință:

1. L-am avertizat de mai multe ori pe Florin Cîțu că, dacă merge pe acest drum, lucrurile vor degenera ireversibil. A părut să înțeleagă și ne-a asigurat că nu va forța adoptarea programului. E o dovadă a cât preț pune el pe această coaliție și de aici drumurile noastre se despart. Nu putem lucra cu cineva care ne minte.

2. Programul e în mâna UDMR prin semnătura ministrului Cseke Attila. De aici, și solidaritatea dintre cele două partide și permanenta șicanare a USR PLUS. Ambele partide sunt interesate să arunce cu bani în propria camarilă politică, mai ales cu bani necontrolați. Presupusa dezvoltare a României din acești bani este o minciună grosolană. După câțiva ani în care vor irosi acești bani, vom rămâne cu buza umflată și în situația „prinde hoțul, scoate-i ochii”. Știe cineva cum au răspuns concret Elena Udrea și Liviu Dragnea pentru ce au făcut cu banii de la Ministerul Dezvoltării? Au modernizat ei România? Nu, și-au hrănit partidele. Așa că ideea că noi ne opunem modernizării este un fals grosolan. Ne opunem hoției.

3. USR PLUS e singura forță politică în stare să se opună acestei hoții. În realitate, nici PSD nu e dispus să cadă programul, pentru că, odată aprobat, banii vor începe să curgă și speră să ajungă și ei la butoane ca să aibă parte de sacul cu bani. Miza uriașă este trecerea programului. Din momentul în care banii încep să curgă, o să vedeți cum nu mai există nicio opoziție politică. Îmi amintesc și anul 2016, când eram la Victoria: indiferent ce subiect de discuție aveam cu liderii politici, PSD și PNL deopotrivă, ajungeau invariabil și obsesiv la aceeași întrebare: ce facem cu finanțarea PNDL și cum facem să dezincriminăm abuzul în serviciu.

"Nu putem să plecăm din Guvern"

Suntem singurii cărora le pasă de aceste lucruri și care putem - și trebuie - să forțăm schimbarea acestor practici politice. Din cauza acestei situații, nu putem să plecăm din guvern. Dacă plecăm, Cîțu va continua bine mersi cu interimari și va pune în aplicare măsurile de mită electorală. Trebuie să facem opoziție din interiorul cabinetului până când Florin Cîțu, PNL sau Președintele își asumă ruperea totală a Coaliției și alianța cu PSD pentru a rămâne la butoane. Este o situație ieșită din comun, fără doar și poate, dar suntem dispuși să uzităm de toate mijloacele și să folosim contextul politic pentru a devoala jocul politic al actualului premier. Conform actualei realități parlamentare, acestea sunt opțiunile posibile.

Interpretarea semantică prin care noi ne vom afla la votul moțiunii alături de PSD sau de AUR nu are nicio valoare. Avem dubii că vor depune o moțiune, dar dacă o vor depune suntem dispuși să o votăm nu pentru că e depusă de PSD, ci pentru că Florin Cîțu trebuie să plece. Nu facem înțelegeri politice cu PSD. Noi facem tot ce e posibil să colaborăm cu PNL și UDMR, dar devine din ce în ce mai greu dacă nu livrăm ce ne-am asumat împreună prin Programul de Guvernare. Dacă toată preocuparea partenerilor e cum să împartă banii și cum să pună frână la reforma în justiție, atunci rămânem de unii singuri, nu pentru că nu știm să negociem sau nu pricepem cum merge politica. Suntem de unii singuri pentru că am încercat să respectăm programul de guvernare și ce am promis în campanie. Este o realitate politică evidentă în care Florin Cîțu încearcă să folosească banii din bugetul statului pentru partidul său și acoliții săi politici.

La pachet vine și demiterea ministrului Justiției în plin proces de schimbare a conducerii parchetelor. Nu este deloc întâmplătoare și declarația actualului premier că vina ministrului este că nu a desființat Secția Specială este o dovadă de cinism și lipsă de responsabilitate politică. Există o soluție? Da. Ea stă în mâna PNL în acest moment. Și a președintelui Iohannis. Depinde de partid dacă îi oferă sau nu sprijin în continuare acestui politician iresponsabil pe care l-a numit în fruntea partidului. În ceea ce ne privește, suntem conștienți de dezastrul politic pe care colaborarea cu PNL sub bagheta lui Florin Cîțu ni l-a produs ca partid și coaliție. Știm că opoziția este singura soluție în fața acestor abuzuri și suntem pregătiți să facem și acest pas. Așteptăm să vedem dacă PNL e dispus să distrugă totul pentru cele 10 miliarde de euro promise de Florin Cîțu", a scris Dragoș Tudorache pe Facebook.