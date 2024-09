S-a încheiat Festivalul Bucharest Fringe - Ediția a 14-a. Iată câștigătorii

Pe 22 septembrie s-a încheiat cea de a 14-a Ediție a Festivalului Bucharest Fringe – Maratonul teatrului independent, care anul acesta a cuprins o selecție de 20 de spectacole de teatru, însemnând 3 premiere teatrale și 17 spectacole aflate în competiție, deopotrivă spectacole ale unor companii independente și spectacole studențești din București, Iași, Brașov, Cluj-Napoca și Timișoara.

Festivalul Bucharest Fringe – Ediția a 14-a s-a desfășurat între 13 – 22 septembrie, iar membrii juriului de premiere au fost: Liviu Ornea – critic de teatru, cronicar teatral (LiterNet), Matei Lucaci-Grünberg – regizor și Claudia Moroșanu – actriță.

Premiile Bucharest Fringe – Ediția a 14-a sunt:

Premiul pentru debut, acordat interpreților Anastasia Preotu și Vlad Furtună, pentru rolurile din spectacolul "Wet Dreams (Are Made Of This)" de Anastasia Preotu I Producție: UNATC „I.L. Caragiale” București

Premiul pentru originalitatea conceptului teatral, acordat spectacolului "Controverse.1961.Cum vă place" de Mihaela Michailov și Eugen Gyemant I Producție: Teatrul Replika, TabThePast, UNATC „I.L. Caragiale” București

Premiul Special al Juriului pentru expresivitate corporală, acordat Alexandrei Mihaela Dancs, spectacolul "Tura de noapte" de Mihai Ivașcu I Producție: Asociația Hearth/Casa Kerim, București

Premiul Special al Juriului, acordat spectacolului "Clovnul acesta sunt eu" de András Hatházi I Producție: Teatrul Magic Puppet, Cluj-Napoca & Asociația Animation Theater Hub

Premiul pentru Cea mai buna actriță, ex-equo: Maria Pandrea, pentru rolul din spectacolul "0 grade cu soare" de Filip Odangiu I Producție: Centrul de Creație Maidan, Cluj-Napoca

Premiul pentru Cea mai buna actriță, ex-equo: Lucia Mărneanu, pentru rolul din spectacolul "Copilul tuturor" de Lucia Mărneanu I Producție: Reactor de creație și experiment, Cluj-Napoca

Premiul pentru Cel mai bun actor: Ferenc Sinkó, pentru rolul din spectacolul "0 grade cu soare" de Filip Odangiu I Producție: Centrul de Creație MAIDAN, Cluj-Napoca

Premiul pentru Cel mai bun spectacol: "Double Fiesta" de Andrea Gavriliu I Producție: UNATC „I.L. Caragiale și Teatrul Godot

„A fost o ediție foarte frumoasă, în contextul în care, în București, sunt din ce în ce mai puține spații independente. De aceea aș vrea să le mulțumesc partenerilor Teatrul Apropo, Improteca, Casa Kerim, CINETic UNATC, Linotip – Centru independent coregrafic, TAG Pandora, Teatrul Godot. Le mulțumesc că reușesc să supraviețuiască. Așadar, o ediție cu mult entuziasm, cu public numeros, cu mulți studenți. Sălile au fost pline, am avut și spectacole care s-au jucat SOLD OUT.” – a mărturisit Radu Popescu, directorul festivalului, la decernarea premiilor.

