S-a aflat cât de repede trece timpul pe Lună

Au trecut 52 de ani de când astronauții au aselenizat, iar în tot acest timp, Luna a continuat să orbiteze în jurul Pământului, marcând zilele și nopțile cu o viteză ceva mai mare decât cea a planetei noastre.

Un studiu recent efectuat de cercetătorii de la NASA a adus la lumină acest fenomen de-a dreptul intrigant, subliniind implicațiile esențiale pentru viitoarele expediții spațiale. Teoria generală a relativității, formulată de Albert Einstein, propune că gravitația influențează modul în care timpul este perceput și curge în diferite puncte ale universului, scrie Science Alert.

Cu toate acestea, numai în ultimii zece ani, avansurile în tehnologia ceasurilor atomice au făcut posibilă evaluarea diferențelor subtile de timp generate de variațiile de gravitație dintre corpurile cerești, cum ar fi Pământul și Luna.

Dat fiind faptul că NASA plănuiește să trimită astronauți pe Lună în 2026 în cadrul misiunilor Artemis, înțelegerea acestor variații de timp e mai mult decât necesară. În acest sens, NASA și alte agenții americane lucrează la dezvoltarea unui sistem unificat de referință temporală pentru Lună, esențial pentru navigație și explorare în condiții de siguranță.

Trece timpul mai încet pe Lună?

S-a ajuns la concluzia că Luna câștigă 57 de milionimi de secundă pe zi în comparație cu Pământul, analizând scala de timp a ambelor corpuri în raport cu baricentrul sistemului solar – punctul central în jurul căruia orbitează obiectele cerești. Asta înseamnă că pe Lună timpul trece "un pic" mai greu. Așadar, la o adică, pe Lună dacă am fi mers la serviciu și am fi întârziat doar puțin, șeful nu ne-ar fi mustrat, nu?

Deși aceste rezultate nu au fost încă revizuite de experți, descoperirea în sine reprezintă un pas esențial pentru asigurarea unei navigații precise și a succesului viitoarelor misiuni spațiale către Lună și dincolo de aceasta.

