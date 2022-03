Rușii au izolat Ucraina de comerțul maritim internațional

Ministerul Apărării al Marii Britanii a transmis că forțele ruse au blocat accesul Ucrainei la Marea Neagră, făcând imposibilă aprovizionarea prin comerțul maritim internațional, anunță CNN.

O actualizare postată pe Twitter de oficialii britanici arată că: „Forțele ruse navale au instaurat o blocadă care izolează Ucraina de comerțul maritim internațional”. Conform Organizației Mondiale a Comerțului, pe apă se comercializează 80% din bunurile lumii.

Ministerul Apărării mai spune că forțele navale ruse „continuă să tragă cu rachete în diferite ținte din întreaga țară” și că Moscova a efectuat „o aterizare amfibiană în Marea Azov și ar putea desfășura alte astfel de operațiuni în următoarele săptămâni”. O astfel de operațiune înseamnă un atac militar care îmbină forțele terestre, maritime și aeriene.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 March 2022



