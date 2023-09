Rusia respinge propunerea ONU și nu îşi schimbă cerințele cu privire la acordul pentru cereale

Rusia are nevoie ca banca sa agricolă de stat - şi nu o filială a băncii, aşa cum a propus Organizaţia Naţiunilor Unite - să fie reconectată la sistemul internaţional de plăţi bancare SWIFT, a subliniat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.



"Toate condiţiile noastre sunt perfect cunoscute. Ele nu au nevoie de interpretare, sunt absolut concrete şi toate acestea sunt absolut realizabile", a afirmat Peskov.



"Prin urmare, Rusia îşi menţine poziţia responsabilă, clară şi consecventă, care a fost exprimată în mod repetat de către preşedintele" Putin, a adăugat el.



Acordul privind transportul de cereale prin porturile ucrainene de la Marea Neagră a fost mediat de Turcia şi ONU în iulie 2022 şi a permis Ucrainei să exporte cereale pe mare în pofida războiului şi pentru a contribui la atenuarea unei crize alimentare globale.



Acesta a fost însoţit de un acord pentru a facilita propriile exporturi de alimente şi îngrăşăminte ale Rusiei, lucru care, potrivit Moscovei, nu a fost îndeplinit. De când a renunţat la acordul privind cerealele, Rusia a bombardat sistematic porturile şi depozitele de cereale ucrainene, ceea ce a determinat Kievul şi Occidentul să o acuze că foloseşte alimentele ca pe o armă.



Reafirmarea poziţiei intransigente a Moscovei intervine la cinci zile după ce preşedintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit cu omologul său turc Tayyip Erdogan la reşedinţa sa de vară din Soci - pe coasta rusă a Mării Negre - şi a discutat despre problema cerealelor.



Se pare că Rusia a fost încurajată de declaraţia lui Erdogan făcută la întâlnirea respectivă că Ucraina ar trebui să îşi "înmoaie abordarea" în discuţiile privind relansarea acordului şi să exporte mai multe cereale în Africa decât în Europa, potrivit Reuters. Ucraina a declarat că nu va îşi va schimba poziţia şi nu va fi ostatica "şantajului rusesc".



Rusia declară că exporturile sale de cereale şi îngrăşăminte, deşi nu sunt sancţionate în mod specific de Occident, se confruntă în practică cu bariere din cauza sancţiunilor care afectează accesul la porturi, asigurări, logistică şi plăţi - inclusiv retragerea băncii agricole Rosselhozbank din SWIFT.



ONU a propus că o subsidiară a Rosselhozbank cu sediul în Luxemburg ar putea solicita imediat SWIFT să "activeze efectiv accesul" băncii în termen de 30 de zile.



"Acordurile stipulează că SWIFT trebuie să fie deschisă pentru Rosselhozbank şi nu pentru o subsidiară a sa. Adică, vorbim despre necesitatea de a ne întoarce la elementele de bază, la acorduri care au fost iniţial în vigoare şi despre care ni s-a promis că vor fi îndeplinite", a declarat Peskov.



"Preşedintele a spus clar că în momentul în care vor fi îndeplinite, atunci înţelegerea va fi reluată imediat. Dar nu invers", a insistat el.



Uniunea Europeană a criticat sâmbătă Rusia pentru "cinismul" său de a se retrage din acordul privind transportul de cereale prin Marea Neagră, afirmând că oferta Moscovei de a livra un milion de tone de cereale ţărilor africane a fost o "parodie de generozitate", conform Reuters.



Într-un discurs rostit în cadrul summitului anual G20 de la New Delhi, Charles Michel, preşedintele Consiliului European, a declarat că acordul privind cerealele a permis livrarea unui volum de peste 30 de ori mai mare ţărilor vulnerabile decât cel oferit de Rusia pentru Africa.



"Ce cinism şi dispreţ pentru ţările africane!", a remarcat Michel în comentarii adresate reprezentantului Rusiei la summit, ministrul de externe Serghei Lavrov.



"Nu numai că aţi decis să vă retrageţi din acest acord de la Marea Neagră, dar, în acelaşi timp, atacaţi infrastructura portuară", a spus el. "Blocaţi porturile care permit accesul la Marea Neagră şi chiar la Dunăre", a denunţat preşedintele Consiliului European.



Rusia a renunţat la acord în iulie, la un an după ce a fost intermediat de către Organizaţia Naţiunilor Unite şi Turcia, plângându-se că propriile sale exporturi de alimente şi îngrăşăminte se confruntă cu obstacole şi că insuficiente cereale ucrainene mergeau către ţările aflate în nevoie, conform Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News