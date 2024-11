Roxana Mînzatu, primele declarații după audierea din Parlamentul European. Întrebarea de care nu a scăpat

Comisarul desemnat Roxana Mînzatu a făcut primele declarații după audierea din Parlamentul European. Acesta a spus că cel mai probabil mâine va afla rezultatul audierii sale. Ea nu a scăpat de întrebarea care a fost adresată și la audierea din Parlamentul României. I s-a cerut să precizeze dacă a avut sau nu autorizație pentru a-și extinde casa de la Brașov. Roxana Mînzatu a venit cu un element de noutate. A spus că ieri a primit un document de la Ministerul Culturii care arată că nu este vorba despre o casă monument istoric și că avea dreptul să o extindă. Rămâne totuși de văzut dacă ea va prezenta public acest document pe care l-a menționat.

"A fost o audiere intensă, cel mai complex examen al vieții mele - trei ore, vreo 50 de întrebări, dar la final am primit îmbrățișări, aplauze, bănuiesc însă că trebuie să așteptăm votul ca să îmi dau seama cum a fost. Sunt aranjamente făcute aici instituțional, nu știu dacă vom avea azi rezultatul", a declarat Roxana Mînzatu după audierea din Parlamentul European.

Roxana Mînzatu: Ploua prin acoperiș și am dormit cu mama mea în pat până la 17 ani

Întrebată despre casa din Brașov aceasta a spus: "Casa este intabulată în cartea funciară. Este o casă de 60 de metri în care m-am născut, în care mama mea stă din 1974. Documentul spune că nu este monument istoric, dar că aveam nevoie de un aviz pentru că mă aflu în centrul istoric al Brașovului. Scrie negru pe alb că nu este monument istoric. Nu vreau eu să blamez haosul din arhivele și din procedurile anumitor instituții din România, dar clădirea nu a fost niciodată monument istoric. Mama mea are 90 de ani și clădirea este mai tânără decât ea.

Sunt doar erori materiale care trebuiau îndreptate de proprietarul vechi, de statul român, care nu a făcut asta, nu ne-a reparat niciodată casa până am cumpărat-o noi, ploua prin acoperiș și am dormit cu mama mea în pat până la 17 ani pentru că nu ne-au făcut o sobă de teracotă într-una dintre camere. Motivul pentru care am cumpărat casa a fost evident ca să creez condiții de viață decente pentru că mă căsătorisem și eram 3 adulți în 60 de metri pătrați din care nici aceștia nu erau toți funcționali".

"Întrebările de astăzi au fost pe teme diverse. A fost complicat pentru parlamentarii europeni să discute și despre joburi, drepturi sociale, educație și pregătire pentru situații de criză", a mai spus Roxana Mînzatu.

Cine a participat la audierea Roxanei Mînzatu

Precizăm că Roxana Mînzatu, desemnată vicepreședintă executivă a Comisiei Europene pentru oameni, competențe și pregătire, a fost audiată de eurodeputați din două comisii competente, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și Comisia pentru cultură și educație (CULT).



Alte două comisii - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (FEMM) și Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) - au avut statutul de invitate la audierea Roxanei Mînzatu, ceea ce înseamnă că au avut dreptul de a adresa și ele câte o întrebare comisarului-desemnat al României.

