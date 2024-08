Rotația "miezului" Pământului încetinește

Rotația nucleului interior al Pământului a încetinit, confirmă cercetătorii într-un nou studiu care aduce noi întrebări despre ceea ce se petrece în centrul planetei și cum ar putea acest fenomen să ne afecteze.

Coordonați de o echipă de la Universitatea din California de Sud (USC), cercetătorii consideră că această schimbare a rotației nucleului ar putea influența durata zilelor, deși doar cu câteva fracțiuni de secundă. Așadar, deocamdată nu este necesar să ne ajustăm ceasurile, scrie CNN.

„Când am văzut prima dată seismogramele care au sugerat această schimbare am rămas nedumerit. Atunci când am găsit şi alte observații care semnalau același model, rezultatul a fost inevitabil. Nucleul interior a încetinit pentru prima dată în multe decenii. Alți oameni de știință au susținut recent modele similare și diferite, dar ultimul nostru studiu oferă cea mai convingătoare dovadă”, a spus cercetătorul John Vidale de la USC.

Nucleul interior al Pământului, o sferă extrem de fierbinte și densă compusă din fier și nichel, are dimensiuni echivalente cu aproximativ două treimi din cele ale Lunii. Situat la peste 4.800 de kilometri sub suprafața Terrei, acest nucleu este dificil de studiat, dar o mai bună înțelegere a caracteristicilor sale ne poate oferi informații valoroase despre istoria planetei noastre.

Cutremurele frecvente, indiciul nr. 1

În cadrul acestui studiu, Vidale și colegii săi au analizat datele provenite de la 121 de cutremure repetate, înregistrate între 1991 și 2023, în jurul Insulelor Sandwich de Sud din Atlanticul de Sud. De asemenea, au evaluat informații obținute din mai multe teste nucleare. Fiecare dintre aceste evenimente a generat reverberații semnificative prin interiorul planetei noastre.

Prin analizarea modului în care undele seismice accelerează, încetinesc și interacționează, cercetătorii pot estima poziția și mișcarea nucleului interior al Pământului. Se pare că nucleul și-a schimbat sensul de rotație în jurul anului 2010, iar acest fenomen ar putea fi influențat de mișcarea constantă a nucleului exterior, format din fier lichid, care generează câmpul magnetic al Pământului, sau de atracția exercitată de forțele gravitaționale, sugerează cercetătorii.

Încetinirea rotației nucleului interior nu este încă pe deplin înțeleasă. Schimbările de viteză, inversările de sens și oscilațiile nucleului interior sunt fenomene normale, astfel că nu există motive să ne așteptăm la un dezastru apocaliptic, ca în filmele SF. Ar putea apărea modificări minore în durata zilelor și a nopților, dar acestea ar fi extrem de subtile. „Un astfel de efect ar fi foarte greu de observat, de ordinul unei miimi de secundă, aproape pierdut în zgomotul agitat al oceanelor și al atmosferei”, explică Vidale. „Dansul nucleului interior ar putea fi chiar mai plin de viață decât știm acum” a mai spus acesta. Cercetarea a fost publicată în revista Nature.

