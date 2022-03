Românii au plâns, după ce l-au ascultat pe Aurel Niamțu, concurentul care a primit GOLDEN BUZZ de la Andra

Aurel Niamțu cântă de 52 de ani și moștenește talentul de la mama sa. În 1973, a participat la o emisiune de tineret: Teletop 73, unde a luat trofeul. Când s-a căsătorit și când s-au născut cei doi băieți, a fost cel mai fericit.

„Este un moment unic în istoria emisiunii! Este un moment de-a dreptul magic”, a spus Andi Moisescu.

Andra a apăsat Golden Buzz-ul și l-a trimis direct în semifinale. „Nu se putea altfel! Nu se putea fără Golden Buzz. Sunt mândră și onorată că am avut șansa să ofer acest buton auriu unei voci... Cântă de o viață, dar mulți am aflat abia acum de el”, a spus Andra.

La 72 de ani, Aurel Niamțu a izbucnit în lacrimi după ce Andra a apăsat Golden Buzz-ul.

Mesaje postate pe Facebook:

Adevărat profesionist! Efectiv am lăcrimat pe tot parcursul numărului. Impresionant, nu doar ca artist dar și ca om. Distins, demn, o voce caldă și clară. Superb!

O voce ce trezește toate sentimentele din om! Felicitări ! Am plâns.

Prea frumos, perfect, felicitări!! Ați meritat din plin Golden Buzz! Bravooooooo.

Respect! Mi-au dat lacrimile.

Răvășitor! Și asta, pentru toate generațiile! Mai rar așa ceva! O interpretare de excepție, din suflet! Felicitări!

Am închis ochii și am ascultat melodia... simțeam că îmi curg lacrimi! Efectiv a fost un boom de emoție! O voce atât de curată, atât de clară și caldă... merita din plin! Plus că... 72 de ani! Nu i-a tremurat vocea nici măcar o secundă!

Elegant, plin de demnitate, o prezență scenică impecabilă.

Incredibil moment, mi-au dat lacrimile.

Fantastic. Credeam ca doar mie îmi dau lacrimile. Dar am văzut mulți în public care plângeau. Foarte frumos momentul!

Bobonete şi Smiley, pariu

Mihai Bobonete şi Smiley au pus un pariu pe cine va câştiga sezonul 12 al emisiunii. Dacă va câştiga pariul, Mihai Bobonete vrea să apară într-un videoclip al lui Smiley şi să cânte o strofă. Discuţia a avut loc la podcastul lui Bobonete, DA BRAVO!

„Vreau să te provoc în felul următor. Hai să punem pariu. Să presupunem că unul dintre Golden Buzz-uri câştigă. Dacă niciunul nu câştigă, pică pariul. Tu spui care crezi că va câştiga, al cui Golden Buzz. Şi spun şi eu. Miza este în felul următor. Dacă tu câştigi, atunci câştigi trei minute cu mine la un show de stand-up, pe care ţi le pregătesc eu. Iar eu, dacă voi câştiga, trebuie să mă iei cu tine pe o piesă, să o cânt!", a spus Mihai Bobonete.

„Gata, mă, facem!", a replicat Smiley.

„Deci, tu câştigi trei minute, eu le scriu, nu ai teamă, totul va fi ok. Şi tu mă iei pe mine să bag mişto. În videoclip! Vreau să iau bani de la ăştia de la UCMR, să mă treci acolo. Opt lei pe an să îmi vină de la strofa aia!", a mai spus Bobonete.

Smiley a pariat, astfel, că Românii au Talent sezonul XII va fi câştigat de Golden Buzz-ul Andrei.

„Acum eu am de ales între Golden Buzz-ul vostru sau al lui Dragoş. Dar o să merg pe voi, să te bat cu armele tale. Eu zic că o să câştige Golden Buzz-ul vostru. Cum ar fi asta?", a mai punctat Bobonete.

