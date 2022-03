România, toate condițiile pentru un boom financiar. Minea, Romalimenta, a răbufnit după ce un europarlamentar a alertat că vine foametea din Ucraina. Ce nu a spus nimeni!

Nicio palmă de pământ nu mai este muncită în Ucraina, afirmă un europarlamentar român care, de la sine putere, alertează că vine foametea în Europa - o Europă producătoare, în niciun caz importatoare, care are o altă mare problemă: este fantastic de scumpă.

Ucraina iese de pe harta europeană a agriculturii? Sorin Minea, Romalimenta, spune, la B1 TV, că datele momentului arată că ”România a devenit primul mare exportator de cereale din Europa. Noi eram într-o poziție privilegiată. În ultimii 20 de ani, nu cred că România a importat cereale. Poate, la un moment dat, porumb. Deci, din punct de vedere al nostru, ar trebui să fie un boom financiar. Nu știu dacă exportul de la ora actuală va crea boom-ul financiar sau va avea urmări apoi, pentru că, noi, întotdeauna, am avut tendința de a sări calul. Din ceea ce cunosc, rezervele sunt făcute. Pentru anul acesta nu este nicio problemă, am avut o recoltă imensă și avem de multe ori necesarul României.”

Marea problemă, prețul!

”Prețul grâului, care acum este la 1700 de euro, se așteaptă să ajungă la 2000 de euro. Economic, totdeauna prețul este același, mai ales într-o Europă unită (n.r. deci și în România). Dacă prețul ajunge la 2.000 de euro, și ce se exportă, dar și ceea ce rămâne pe piață va fi 2.000 de euro. Asta este marea problemă, creșterea de preț.” a atras atenția președintele Romalimenta.

Discuția a venit în contextul în care europarlamentarul Daniel Buba a susținut că-n Ucraina nu se mai cultivă o palmă de pământ: ”O să vină foamete în UE. Am fost în Ucraina și nu e nicio palmă de pământ lucrată.”. Jurnalistul Val Vâlcu atenționează, în acest context, că, așa cum am văzut în pandemie, ”fermierii nu s-au oprit în a da de mâncare animalelor, nu le-au lăsat să moară de foame”, considerând că ”este exclus ca-n Ucraina să nu fi fost lucrată nicio palmă de pământ”. ”De ce să nu lucrezi? Nu poți să lași pământul nelucrat. Sunt bombardamente în opt orașe din opt sute. De unde venim cu bazaconiile că nu s-a lucrat o palmă de pământ în Ucraina?” a ridicat el problema.

Europa este fantastic de scumpă: Problema este prețul, nu producția

Sorin Minea, Romalimenta, a afirmat că problema, în situația de război, este cea de import - export, dar a confirmat că Ucraina continuă să lucreze pământul agricol. Despre afirmațiile europarlamentarului, spune că ”domnia sa are multe idei care ne bagă în ceață pe toți”, sugerând că afirmația că nu se mai cultivă o palmă de pământ în țara vecină ar fi fost pentru impactul mediatic. ”Are foarte multe ieșiri, se bagă în lucruri pe care nu le știe. Domnia sa nu are nici în clin, nici în mânecă cu agricultura sau industria alimentară și vorbește de obicei, și i-am spus și direct, vorbește după ureche ca să dea bine. Europa este producătoare de cereale, nu importatoare. E o greșeală fundamentală. Nu Europa e menționată când vorbim de foamete, Europa poate fi menționată când vorbim despre prețuri, e fantastic de scumpă. Europa va găsi oportunitatea să exporte mâncarea, în niciun caz să importe” a spus Sorin Minea.

Tot el a atras atenția asupra unui aspect pe care nimeni nu l-a spus despre Ucraina și anume că era cel mai mare exportator de borcane de sticlă: ”Cea mai mare fabrică de borcane de sticlă s-a oprit”.

