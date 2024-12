România, OUT din UE și NATO? Călin Georgescu: Vreau să pun România pe harta Europei și a lumii

Întrebat dacă este împotriva NATO, împotriva Uniunii Europene, pro-Putin și pro-rus, Călin Georgescu a răspuns că este pro-român și nu vrea să scoată România din Uniunea Europeană sau NATO, dar că în orice întâlnire internațională va negocia doar interesul românesc. El a subliniat că România trebuie să stea în picioare, nu în genunchi, și că negocierile trebuie să fie făcute de la egal la egal, fără complexe de inferioritate față de Occident.

„Știți că România este împărțită în două. Se vorbește despre o România Occidentală, despre o Românie pro NATO și o Românie care este pro Rusia. Vi s-a pus ștampila că sunteți pro-rus, pro Putin, sunteți împotriva NATO, împotriva Uniunii Europene. Sunteți împotriva NATO, împotriva Uniunii Europene, sunteți pro Putin, sunteți pro-rus?”, a întrebat Marius Tucă.

„În primul rând, sunt pro-român și așa am să fiu întotdeauna. În al doilea rând, nu doresc și nu am de gând, așa cum sunt acuzat fals, să scot România din Uniunea Europeană sau NATO, însă pot să spun că în orice întâlnire statală sau de alt gen, pe instituții internaționale, vom negocia doar interesul românesc.

Ce înseamnă asta? Înseamnă, și declar astăzi cu subiect și predicat, vom sta în picioare, nu în genunchi. Trebuie să știi să negociezi și nu s-a știut să se negocieze, în plus, clasa politică a avut un complex de inferioritate atunci când s-a întâlnit cu vestul sau cu Occidentul. Acest lucru va lua sfârșit! Vom juca și vom vorbi de la egal la egal. Asta o voi face eu, de la egal la egal! Nu este cineva mai presus.", a spus Călin Georgescu.

„Mă duc la Bruxelles și la Washington cu istoria poporului meu în suflet și în inimă"

Călin Georgescu a subliniat că egalitatea înseamnă demnitate umană și reprezentarea unui stat, nu doar satisfacerea intereselor personale. El a afirmat că România este o țară cu o istorie importantă, iar contribuția poporului român a fost esențială pentru formarea unei Europe civilizate. Potrivit acestuia, în orice întâlnire internațională, el își va aduce aportul cu mândria istorică a poporului român, arătând cine suntem și cine putem deveni, fără a accepta compromisuri.

„Egalitatea înseamnă că suntem oameni, vorbim de demnitate umană, vorbim de reprezentarea unui stat. Aici nu vorbim că reprezinți un club sau o asociație sau nu reprezinți pe nimeni și doar te duci să-ți faci interesele tale personale, ci vorbim că reprezinți o țară, un popor care are o istorie și care datorită intervenției poporului român și tot ce am făcut în istorie, așa s-a făcut Europa civilizată, datorită jertfei poporului român. Toate aceste lucruri, în momentul în care - fie că te duci la Bruxelles, fie că te duci la Washington – mă duc cu istoria poporului meu în suflet și în inimă, și arăt cine am fost, cine suntem și cine putem să fim. Nu se poate să accepți orice!”, a spus Călin Georgescu.

„Eu vreau să pun România pe harta Europei și a lumii"

Călin Georgescu a criticat guvernul român pentru faptul că, după ce a făcut un favor recent, nu a obținut nimic în schimb, considerând acest lucru un semn de amatorism. El a subliniat că lipsa de profesionalism este mai gravă decât corupția. Călin Georgescu și-a exprimat dorința de a pune România pe harta Europei și a lumii, cu demnitate și respect, astfel încât pașaportul românesc să devină un simbol de putere internațională.

„Am auzit o înaltă poziție a unui oficial în Emirate care spunea că Guvernul român și oficialii români au făcut un mare favor, acum, de curând, și se așteptau la o contra cerere. Am făcut un favor, vreau ceva în schimb. Acest „în schimb” nu a mai apărut. Deci asta înseamnă un amatorism uriaș, din acest punct de vedere.

Când se întâmplă așa ceva, înseamnă că tu nu realizezi ce ai de făcut în această situație. Vorbesc din punct de vedere al statului. Lipsa de profesionalism este mai dură, din punctul meu de vedere, decât corupția, mult mai dură, pentru că asta ne-a adus într-o situație de a nu ști, de a nu cunoaște ce se întâmplă pe harta lumii.

Eu vreau să pun România pe harta Europei și a lumii. Asta știu să fac și o voi face sigur! Asta înseamnă cu demnitate, cu poziție demnă. Orice român care va ieși în afara granițelor țării, pașaportul românesc trebuie să fie o putere!", a spus Călin Georgescu.

Scutul la Deveselu

„Ce veți face cu scutul la Deveselu, că am înțeles că nu l-ați mai vrea.”, a spus Marius Tucă.

„Totul se va evalua. Care sunt avantajele, care pot fi avantajele în viitor, ce s-a întâmplat până acum. Este nevoie să evaluăm.”, a spus Călin Georgescu.

„Să faceți o evaluare, adică nu veniți de mâine și spuneți: „Nu mai vreau scutul de la Deveselu.”, a spus Marius Tucă.

„Nici vorbă de așa ceva. Totul este transparent, totul va fi făcut din punct de vedere legal, precis și constituțional.”, a spus Călin Georgescu la Marius Tucă Show.

