România, egal cu Elveţia. Eroul meciului, Valentin Mihăilă, cere să credem în tricolori, pentru că "alţii nu avem"

"Am jucat destul de slab, dar toţi ştim că Elveţia este o forţă a Europei şi au fost prezenţi la orice turneu final. În a doua repriză am prins încredere şi ei probabil s-au mai relaxat puţin. Noi suntem o echipă mică, aşa cum spun alţii, dar credeţi în noi, că alţii nu aveţi! Trebuie să aveţi încredere în noi, pentru că suntem o ţară, toţi vrem să ne calificăm la EURO. Nu ne mai criticaţi atât! Am auzit critici că ne-am bucurat în Kosovo... Ce să facem, să plângem? Să nu ne bucurăm că s-a anulat un gol acum?", a spus Mihăilă la Prima TV.



"Iordănescu mi-a spus să intru şi să am acţiuni individuale, pentru ca asta mă caracterizează, şi să am încredere că putem marca. Şi în Kosovo s-a dovedit că a fost OK când am intrat cei de pe bancă, şi acum la fel. Nu pot să neg că am jucat rău şi în Kosovo şi aici, dar fiţi alături de noi, pentru că alţii nu aveţi, trebuie să aveţi încredere în noi. Nu pot să spun în procente care sunt şansele de calificare acum, dar suntem fericiţi, vom vedea ce se va întâmpla la toamnă", a adăugat atacantul legitimat la Parma, citat de Agerpres.

Edi Iordănescu spune că "fotbalul ne-a răsplătit"

"Am întâlnit o echipă foarte valoroasă care putea să câştige clar acest meci. Dar câteodată, când ai o inimă mare, poţi să compensezi şi iată că fotbalul şi Dumnezeu ne-au răsplătit. Cei care cred, de multe ori sunt răsplătiţi. Iar noi azi am fost răsplătiţi. E un punct fantastic, nu doar pentru economia clasamentului, ci şi pentru moral. E un punct mare pentru România şi pentru viitorul acestei echipe naţionale care are foarte mult potenţial. Nu vreau să fac foarte multe aprecieri individuale, dar clar că Moldovan şi Mihăilă au fost doi jucători decisivi pentru noi. Însă au fost mulţi alţii cu prestaţii foarte bune", a spus tehnicianul la postul Digisport.



"Am fost foarte conştienţi de valoarea individuală a adversarilor, ne-am fi dorit să jucăm mai sus, nu am reuşit, am suferit în prima repriză, însă schimbările au fost pozitive până la urmă. E clar că pe final am schimbat ofensiv şi ne-am asumat nişte riscuri, pentru că gazdele puteau să mai marcheze pe final şi acum poate vorbeam altfel. Dar hai să fim pozitivi, să criticăm mai puţin, să fim alături de această echipă care arată suflet. Pentru că atunci când arăţi atitudine înseamnă că eşti pe drumul cel bun. Şi vă garantez că suntem pe drumul cel bun", a adăugat el.

Ianis Hagi scoate în evidenţă lucrurile pozitive

"A fost greu, dar în final am scos un punct. A fost important că nu am cedat, cred că ăsta este mesajul după aceste două meciuri. Am suferit în Kosovo (scor 0-0), pe un teren foarte greu, şi aici, ţinând cont de rezultatul de la pauză şi cum am reuşit să întoarcem, cred că ăsta este mesajul. După pauză am reuşit să stăm mai bine în teren. Am schimbat tactic la pauză, apoi au ieşit atacurile rapide, pe care le plănuisem înainte de meci şi am reuşit să marcăm două goluri", a declarat Hagi la DigiSport.



El a caracterizat cele două deplasări, din Kosovo şi Elveţia, ca pe două partide complicate: "Au fost două meciuri complicate în care am reuşit să scoatem două egaluri, ne-am adaptat la situaţie. E clar că noi am dorit să scoatem mai mult, dar ţinând cont de situaţie atât s-a putut. Avem două meciuri importante în septembrie şi acum trebuie să ieşim bine. Sărbătoare? La final, când ne vom califica. Sunt paşi în faţă, moralul creşte de la meci la meci, dar atâta tot, au trecut doar patru meciuri".

