România are în vigoare o lege prost copiată din Franța, unde a fost eliminată în 1994. Năsui: Ne luăm cu mâinile de cap

”Ne luptăm să reducem povara administrativă din România. Am reuşit să o reducem într-o bună măsură anul trecut, printr-o Parlament, cu o serie de proiecte. De exemplu, până anul acesta era obligatorie declaraţia financiară semestrială. Trebuia să depui un bilanţ semestrial. De ce? Fiindcă aşa voia ANAF. La ce folosea? Nu la mare lucru. Că oricum toate lucrurile se bazau pe bilanţul anual. Am spus că îl eliminăm şi am reuşit”, a declarat ministrul Economiei.

"La înfiinţarea de firme a fost o luptă mare cu oameni care trăiesc şi respiră în birocraţie. România e ultima ţară din UE, şi poate chiar din lume, dar nu am făcut o analiză a întregii planete, în care ca să îţi deschizi un al doilea SRL trebuia să mai ai pe cineva în acţionariat. Toate companiile mari au câte 20-30 de SRL-uri. Ei bine, nu aveam dreptul, trebuia să vorbesc cu cineva. Şi aveam multe SRL-uri cu 99% acţiuni la acţionarul principal şi 1% la altcineva. Pentru o adunare generală a acţionarilor, trebuiau semnături, notificări. Sunt lucruri mici. Dacă ne uităm la motivele pentru care erau în legile noastre, ne luăm cu mâinile de cap. Şi dacă ne uităm la reacţia sistemului când am reuşit să le înlăturăm, iar ne luăm cu mâinile de cap. Pentru această oprelişte, am fost atacaţi la CCR inclusiv. Am trecut legea prin Senat şi Camera Deputaţilor de două ori, a fost atacată la CCR. Şi ştiţi care e motivaţia?

Pentru că pur şi simplu noi în anii '90 am luat şi am copiat legea societăţilor comerciale de la francezi. Francezii aveau prevederea aceasta. Dar motivul era pentru că firmele cu acţionariat mic aveau regim fiscal preferenţial. Şi pentru a nu deschide şapte firme cu acţionariat mic, mă lăsau să îmi deschid una singură, care avea acel regim fiscal. Noi nu am avut niciodată asta, dar am copiat mot-a-mot acel articol. Mai grav, francezii au eliminat prevederea în 1994. Noi am ţinut-o!", a declarat Claudiu Năsui la DC NEWS TV.

