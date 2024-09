Româncă mutată la sat în Belgia dezvăluie practica minunată a micilor fermieri de acolo. ”Cât am locuit în București mi-aș fi dorit să existe un astfel de loc”

Citește și: EXCLUSIV Viața la sat: Unde a dispărut ȚĂRANUL român. Prof. Fițiu: ”Să nu transformăm o țară de stăpâni într-o țară de slugi”. Prima regulă pentru fermă ca să reziste în viitor

O româncă mutată la țară în Belgia a dezvăluit sistemul de acolo prin care micii fermieri sunt ținuți în viață. ”Mutat la țară” a devenit un trend în pandemia de Covid-19, nu doar în România, dar și-n străinătate, din cauza interdicției de a părăsi domiciliul fără un scop determinat. Mulți au rămas ”captivi” în apartamente, singurul loc în care puteau să ia o gură de aer fiind... balconul. Din dorința de a respira ”natură”, tot mai mulți români au ales mediul rural în locul celui urban. Astfel, au apărut și comunitățile de români mutați la țară. Nu doar că s-au mutat la țară, dar au revenit și la rădăcini. Au început să facă pâine, să mănânce din culturi proprii, să crească animale.

În acest context, al reanimării mediului rural, o româncă mutată la țară în Belgia a împărtășit experiența ei, pe un grup de profil:



”Dragi mutați la țară,

Aici o mutată la țară, dar în altă țară. Vreau să contribui la acest grup fain cu o idee pe care am întâlnit-o în Belgia.

Locuiesc într-o zona rurală, dar aproape de un oraș măricel. Una din ferme face agricultură în regim bio și oferă abonamente anuale pentru "culegători". Prețul depinde de componența familiei și vârstele copiilor, dar pornește de la 400 euro/an/ adult. Culturile sunt în seră (salate primăvară, apoi roșii, castraveți, ardei) și pe câmp (morcovi, varză, broccoli, ceapă, fasole etc). Partea faină este că poți merge să îți culegi oricând și orice vrei în acest abonament, singura condiție e să culegi atât cât poți mânca proaspăt (nu conserva).

Pentru ei, ca fermieri, e un mod de a-și asigura fonduri pe tot parcursul anului, iar pentru culegători e o experiență minunată să îți poți culege singur hrană (iar pentru copii o încântare, mai ales că au și măgăruși, pisici, culeg fructe din copac, aleargă în tălpile goale).

Poate o idee din asta se poate aplica și în România, poate inspiră pe cineva. Personal, cât am locuit în București mi-aș fi dorit să existe un astfel de loc”.

Oreste s-a mutat la țară și a dezvăluit experiența sa. Spune că se simte mai tânăr cu zece ani.

”Una dintre puținele chestii inteligente pe care le-am făcut în viața mea a fost că am fugit de și din București, mutându-mă la țară. Socrii mei aveau o căsuță la 17 kilometri de București, în satul Fundeni, de unde începe județul Călărași. Am locuit doi ani doar eu cu soția în căsuța mică de povești, a fost superb. Când s-a născut nepotul meu, am decis să lărgim clanul și m-am apucat, împreună cu socrul meu și cu ginerele meu, cu cârca, noi trei și cu niște ajutoare mult mai pricepute decât noi să ridicăm o altă casă ceva mai mare, în aceeași curte. Am vândut un apartament din București și cu nici 60.000 de euro am ridicat o căsuță cu 3 camere la parter și două camere semi-mansardate. Avem o curte de 2.000 de mp, 3 câini, 3 pisici și vreo 30 de pomi fructiferi, din care, desigur, facem tot felul de compoturi și dulcețuri excepționale.

Când am venit acum 6 ani aici, eram plăpând, stresat, obosit, încuiat, nervos, fără niciun simț practic, mi-au trebuit doi ani de trudă cu pământul, cu livada, cu animalele, să simt și să mă bucur și eu de aerul ăsta curat, de liniște și de ritmul total aparte față de București, ca să-mi revin. Acum, vă spun sincer, parcă sunt mai tânăr cu 10 ani” a spus Oreste Teodorescu, într-un filmuleț transmis pe Facebook.

