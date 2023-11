Un român care a reușit să iasă din Fâșia Gaza, declarații de la granița Rafah: "Am scăpat... E dezastru, acolo, e genocid!"

"Sunt în autocarul care a trecut din Fâşia Gaza, la graniţa egipteană, în partea cealaltă. Am reuşit să trec, ne fac controlul medical. De la ora şapte de dimineaţă, acum am ajuns în cealaltă parte. Suntem în jur de 200 şi ceva de români - 240. Ni se face control - cine are febră, dacă e cineva răcit... Un control normal, nu din acela mai complicat.

Suntem 240 de români. În autocarul nostru, sunt în jur de 100 şi mai este un autocar care vine în urma noastră. Am trecut majoritatea, sunt copii care nu au acte în regulă încă. Cei de la Ambasada de la Ramallah ne-au sunat şi ne-au grupat, au făcut o listă şi am înaintat la graniţă", a spus românul care a reușit să scape din zona de conflict, la Antena 3.

"Voi merge la nişte rude ale soţiei mele, dar suntem mulți. Am scăpat.... E dezastru acolo, e genocid... Sunt multe femei şi mulţi copii morţi", a mai spus bărbatul.

103 români sunt pe listele pentru ieșirea din Fâșia Gaza prin punctul de frontieră Rafah.

