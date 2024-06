Replică pentru Mircea Badea: Dacă ne luăm după numărul de știri de pe DC News, atunci altcineva ar fi trebuit să aibă și mai multe acțiuni la site-ul nostru

„Nu mai pot cu DC News! Eu cred că sunt o țintă a DC News. Nu există o zi de la Dumnezeu să nu se deschidă DC News cu o știre despre mine sau despre mama. Am zis și eu câteva fraze când am fost la Bookfest, când a lansat mama o carte și Bogdan Chirieac a făcut știre din cuvântarea mea. Ia uitați! Mai este încă o știre despre mine! Am senzația că sunt autor la DC News”, a zis, amuzat, Mircea Badea.

„Domnule Chirieac... la câtă reclamă face Mircea Badea la site-ul DC News... cred că ar trebui...”, a zis Mihai Gâdea, moment în care Dragoș Boța a zis: „Să fie acționar la DC News!”

„Da... dați-i 50%...”, a continuat Mihai Gâdea.

Jurnalistul Val Vâlcu are și el o replică.

„Ok, îi dăm acțiuni, dar în cazul ăsta... dacă ne luăm după numărul de știri, atunci Traian Băsescu ar fi trebuit să aibă multe acțiuni la DC News. Pe vremea lui Traian Băsescu, erau 50 de știri pe zi despre președinte, nu doar una-două. În cazul acesta, și Traian Băsescu ar fi trebuit să aibă acțiuni la DC News, mai multe ca Mircea Badea”, a zis Val Vâlcu în stilul său caracteristic.

