Regele Charles III îi instalează pe Regină și Ducele de Edinburgh în Ordinul Ciulinului /video

Regele a instalat-o pe Regină și pe fratele său mai mic, Ducele de Edinburgh, în cel mai înalt ordin de cavalerie scoțiană. Numirile în Ordinul Ciulinului, un ordin istoric, sunt un dar personal al Regelui și nu sunt făcute la recomandarea Downing Street, spre deosebire de majoritatea altor onoruri, scrie The Times.

În cadrul unei ceremonii la Catedrala St. Giles din Edinburgh, Regele i-a instalat oficial pe Camilla, în vârstă de 76 de ani, și pe Prințul Edward, în vârstă de 60 de ani, în recunoașterea muncii lor caritabile din Scoția. Ei au fost însoțiți de Prințul de Wales, cunoscut sub numele de Ducele de Rothesay în Scoția, care a fost făcut membru al ordinului de către regretata sa bunică, Regina Elisabeta, în 2012, anul jubileului său de diamant.

Familia regală a sosit purtând mantaua tradițională a Ordinului Ciulinului și Stelele Ciulinului și au primit salutul regal din partea gărzii de onoare în timp ce imnul național era intonat. Numele Prințesei Regale a fost inclus în programul ceremoniei; cu toate acestea, ea a fost absentă de la ceremonie, continuându-și recuperarea la Gatcombe Park, în Gloucestershire, după ce a suferit leziuni la cap despre care se crede că au fost cauzate de un cal. Prințesa de Wales este, de asemenea, absentă de la îndatoririle publice, continuând tratamentul său pentru cancer.

Baroneasa Black of Strome, antropolog medico-legal și autoare a cărții „All That Remains: A Life in Death”, avocatul pentru drepturile omului, baroneasa Kennedy of The Shaws și Sir Geoff Palmer, primul profesor de culoare din Scoția, au fost recunoscuți pentru contribuția lor în Scoția și instalați ca dame și cavaler al ordinului.

Într-o ceremonie privată, Regele a spus: "Este plăcerea noastră ca Majestatea Sa Regina să fie instalată ca damă a celui mai vechi și mai nobil Ordin al Ciulinului.” Regina a fost rugată să stea în dreapta Regelui și a răspuns: „Voi întări și apăra religia creștină și Evanghelia cea mai sfântă a lui Hristos în măsura puterii mele. Voi fi loială și credincioasă suveranului meu, Regele, și membrilor acestui ordin. Voi menține onoarea și demnitatea celui mai vechi și mai nobil Ordin al Ciulinului în măsura puterii mele dacă Dumnezeu îmi va permite. Nu voi purta niciodată trădare în inima mea împotriva suveranului nostru, Regele. Așa să mă ajute Dumnezeu.”

The Royal Family depart St Giles Cathedral, where The Queen and Prince Edward were formally installed in the Order of the Thistle.

Anticul Ordin al Ciulinului — al cărui motto este „Nemo Me Impune Lacessit” (Nimeni nu mă provoacă nepedepsit) — reprezintă cea mai înaltă onoare din Scoția. În 1987, regretata Regină a actualizat ordinul după ce a decis că și femeile ar trebui să fie eligibile, la fel ca bărbații. În 2022, Dame Elish Angiolini, un avocat scoțian care a condus ancheta independentă privind uciderea lui Sarah Everard de către ofițerul de poliție metropolitan Wayne Couzens, a devenit membru al ordinului.

Regele și Regina au participat ulterior la o sărbătoare la Castelul Edinburgh pentru a marca aniversarea de 900 de ani a orașului Edinburgh. Într-o demonstrație de fast istoric într-un cadru modern, Regele și Regina au fost primiți de Lord Lyon pentru o scurtă Ceremonie a Cheii, oferindu-i Regelui cheia castelului.

Au urmărit apoi spectacole de la Dance Base, centrul național de dans al Scoției, muzică de la un acordeonist local și dansatori bhangra. Alexander McCall Smith, un autor înnobilat de Rege, a recitat un scurt poem.

Regele și Regina au vizitat câteva tarabe de mâncare și li s-au oferit două drame mari de whisky Macallan de 52 de ani de la distileria Duncan Taylor din Aberdeen. Evan Robertson, director al Duncan Taylor, o distilerie de familie, a spus ulterior: "Regele a fost extrem de încântat de whisky.” Charles al III-lea este așteptat să se întoarcă în Anglia pentru alegerile generale.

