”Rebelul” Nick Kyrgios vrea să revină în circuit. Turneul vizat, Australian Open 2025

Australianul Nick Kyrgios, fost număr 13 mondial, care a jucat ultimul său meci oficial în iunie 2023, vrea să revină în circuit, turneul la care vrea să participe fiind Australian Open 2025, primul Grand Slam al anului, scrie EFE.

”Rebelul” Kyrgios, finalist la Wimbledon în 2022, a suferit diverse accidentări, în special la genunchi și încheietura mâinii, iar după octombrie 2022 a mai jucat un singur meci, la Stuttgart, în iunie 2023.



La Melbourne, unde Kyrgios are cel mai bun rezultat un sfert de finală în 2015, australianul are nevoie de o invitație sau poate profita de clasamentul protejat, care este o medie ponderată a clasamentului jucătorului de tenis în momentul accidentării și permite accesul la 12 turnee dacă accidentarea l-a ținut în afara terenului timp de un an, în acest moment fiind în afara clasamentului ATP.



Kyrgios (29 de ani) a atins cea mai bună poziție a sa în clasamentul ATP în 2016 și are în palmares un titlu de Grand Slam la dublu la Melbourne, alături de prietenul și compatriotul său Thanasi Kokkinakis, și șapte turnee la simplu.



În ultima vreme, el a combinat procesul de recuperare cu munca de comentator la diferite televiziuni în timpul turneelor majore, scrie Agerpres.

Sinner - Alcaraz, al treilea meci direct al anului

Italianul Jannik Sinner, liderul mondial, și ibericul Carlos Alcaraz, locul 2 ATP, se vor confrunta în finala turneului ATP 500 de la Beijing, dotat cu premii totale de 3.720.165 de dolari.

Sinner a trecut de chinezul Yunchaokete Bu (locul 96 ATP), scor 6-3, 7-6 (3), în timp ce Alcaraz s-a impus în fața lui Daniil Medvedev (locul 3 ATP), scor 7-5, 6-3.

Finala de astăzi este al treilea meci direct din 2024, după semifinala de la Indian Wells, respectiv semifinala de la Roland Garros, ambele câștigată de Alcaraz.

Cei doi s-au întâlnit de-a lungul carierei de 10 ori, Alcaraz conducând cu 6-4, iar prima confruntare directă a fost în 2019, la un turneu Challenger, meciul fiind câștigat de Alcaraz. Cea mai recentă victorie a lui Sinner a fost la Beijing, în 2023, în semifinale, iar italianul a și câștigat turneul.

