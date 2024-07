Reacția lui Gică Hagi, după înfrângerea tricolorilor în optimi

“Să-i felicităm pentru tot parcursul avut, au intrat în istorie. Am avut oportunităţile noastre, dar s-a văzut că Olanda este foarte bună. Noi am făcut cât am putut, din orice meci înveţi, trebuie să privim înainte. Uneori atâta poţi, trebuie să vedem ce să facem să devenim mai buni. Acum rămâne să se lucreze pentru a face mai bine. De acum trebuie să evoluăm, să creştem cât mai mult. Important e că au făcut foarte bine. Trebuie să avem încredere, curaj, ei au arătat că se poate. În fotbal nu te naşti cel mai bun, devii zi de zi. Trebuie să ne dorim mai mult. Sunt mândru de echipa României, de toţi“, a declarat Hagi.

***

Gheorghe Hagi s-a născut pe 5 februarie 1965 în Săcele, Constanța, România. Este cunoscut ca un fost fotbalist român de excepție, remarcabil pentru abilitățile sale ca mijlocaș ofensiv în anii '80 și '90 în Europa. Este adesea considerat cel mai mare fotbalist român din toate timpurile, fiind supranumit "Regele" de către compatrioți și "Comandante" de către suporterii lui Galatasaray.

Hagi este recunoscut sub numele de "Maradona din Carpați" și este considerat un erou național în România. A câștigat de șapte ori titlul de Fotbalistul Român al Anului și este admirat pentru abilitățile sale de dribling, tehnică, viziune, pase și finalizare.

În cariera sa internațională, Hagi a reprezentat echipa națională a României în trei Campionate Mondiale (1990, 1994 - unde a fost inclus în Echipa All-Star a Cupei Mondiale, și 1998) și în trei Campionate Europene (1984, 1996 și 2000). Deține al doilea loc în ceea ce privește numărul de selecții pentru națională, cu 125 de apariții, și este co-lider în clasamentul golgheterilor alături de Adrian Mutu, având 35 de goluri înscrise.

În recunoașterea sa continuă în fotbal, în noiembrie 2003 a fost numit de Federația Română de Fotbal cel mai bun jucător român al ultimilor 50 de ani, cu ocazia jubileului UEFA. În 2004, a fost inclus în lista celor mai mari 125 de fotbaliști în viață de către Pelé, la o ceremonie FIFA. Hagi este unul dintre puținii jucători care au evoluat pentru ambele echipe rivale din Spania, Real Madrid și Barcelona.

În 2009, Gheorghe Hagi a fondat clubul Viitorul Constanța în România și a înființat Academia de Fotbal Gheorghe Hagi, una dintre cele mai prestigioase academii de fotbal din Europa de Sud-Est. În 2021, Viitorul Constanța și Farul Constanța au fuzionat, iar Hagi a devenit unul dintre patronii noului club, Farul, îndeplinind și rolul de antrenor principal.

