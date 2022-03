Război Ucraina. Marina Litvinenko, văduva fostului oficial FSB otrăvit, avertisment: Vestul va obosi şi va uita. Putin e în stare de război nuclear

Cu toate astea, Marina Litvinenko este încrezătoare că ea şi fiul ei se vor putea întoarce la un moment dat într-o Rusie liberă şi democratică.

Aceasta a vorbit într-un interviu pentru La Razon despre războiul din Ucraina, dar şi despre Vladimir Putin.

"Am mulţi prieteni în Ucraina, iar inima mea e frântă acum. Am fost pe 16 februarie în Ucraina pentru a-mi vedea prietenii. Credeam că va fi o vacanţă minunată, dar se simţea multă tensiune în aer. Oamenii erau deja pregătiţi, nu erau relaxaţi. Dar nu cred că cineva s-a aşteptat la un atac aşa agresiv şi brutal. Primul bombardament a fost pe 22 februarie, iar noi am reuşit să ieşim din ţară pe 28. Erau deja mulţi care părăseau ţara. A fost o coadă lungă, dar totul era organizat. Apoi totul s-a schimbat.

Este şocant să vedem oameni cum mor din cauza bombelor, şi trebuie să oprim asta. De când soţul meu a fost asasinat în 2006, am tot încercat să explic cine este Putin cu adevărat. Soţul meu era îngrijorat că acest om va provoca o mare tragedie Rusiei încă din 2000, dar era dificil de înţeles atunci. Acum, toată lumea plăteşte. Toţi s-au comportat ca şi cum nimic nu era greşit, s-au uitat în direcţia opusă, dar la final plătim un preţ uriaş. Când materiale radioactive au fost folosite pentru asasinarea soţului meu în 2006, a fost o primă dovadă că Putin nu se teme să folosească arme nucleare, orice. Nimeni nu a luat nicio măsură atunci", a spus Marina Litvinenko, conform sursei citate.

Ar putea Putin să pornească un război nuclear?

"Nu pot intra în mintea lui, pentru că ce face el e nebunie totală. Toate comentariile lui sunt nebuneşti. Când vezi că ministrul lui de externe explică că ei nu pun bombe, că nu este război, e o nebunie. Când sunt camere, jurnalişti care înregistrează tot şi ei spun că nu fac nimic, e de neconceput. Aşa că da, eu cred că e capabil de orice. Pe de altă parte, îmi vine greu să cred că toată lumea din Guvern e nebună. Sper că, dacă va dori să apese butonul nuclear, cineva să îl oprească.

Putin nu a avut niciodată ambiţia să fie un lider ideologic. După căderea URSS, mulţi oameni puternici, armata, oligarhii, au aşteptat momentul să preia putere. Dintr-un număr de motive, l-au ales pe Putin. Cred că a înnebunit deoarece a trebuit să mulţumească multe grupuri de putere în anii ăştia. Iar acum distruge Rusia", a mai spus rusoaica.

Unde a greşit Putin cu Ucraina. Avertisment: Vestul va obosi şi va uita

"Putin a crezut că invadarea Ucrainei va decurge la fel ca îjn Crimeea. Că va da două bombe şi că oamenii se vor preda şi îl vor accepta ca lider. Dar aceşti oameni luptă pentru viitorul lor, pentru ţara lor şi pentru noi toţi. Nu mor doar pentru Ucraina, mor pentru democraţie, pentru că despre asta e războiul.

Mă tem, însă, că vestul va obosi şi îi va uita. Aşa cum nu se mai vorbeşte de COVID, nu se mai vorbeşte de Afghanistan, nici de uigurii din China. Îmi doresc ca această comunitate internaţională să rămână unită şi să nu întoarcă privirea din nou din cauza dependenţei de petrol şi gaze. Vedem copii cum mor. Acest război trebuie să se oprească acum", a concluzionat Marina Litvinenko.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News