Rareș Bogdan, plimbat cu mașina, prin București, de Marian Ceaușescu / Ce cadou i-a făcut protestatarul / video viral

Europarlamentarul Rareș Bogdan a fost plimbat cu mașina prin București tocmai de protestatarul Marian Ceaușescu.

Protestatarul l-a așteptat pe parlamentarul european la sediul PNL, cu o statuie a lui Pinocchio pe care a vrut să i-o ofere.

„Dar nu i-o dai lui Marcel?“, a întrebat Rareș Bogdan.

Ulterior, Rareș Bogdan se urcă în mașina lui Marian Ceaușescu, despre care chiar protestatarul spune că este una „de amărât“.

Europarlamentarul a vrut să fie dus spre Voluntari, spunând că și el este „amărât“.

Cei doi încep să discute în mașină pe diferite teme, de la cele politice și până la cele sociale și economice.

La un moment dat, Marian Ceaușescu îl întreabă pe Rareș Bogdan despre declarația acestuia privitoare la desființarea pensiilor speciale în 30 de zile. În plus, europarlamentarul ia telefonul protestatarului în care i se adresează aceiași întrebare, despre tăierea pensiilor speciale.

„Pensiile speciale. Și eu vreau să le tăiem și am vrut de la început și spun cu toată sinceritatea și cu bună credință. Nu am crezut că sunt atâția care să fie ticăloși și să se opune. Eu cred în continuare. Eu am în continuare speranțe, pentru că legea a fost retrimisă în Parlament, nu anulată, ca celelalte 3 legi“, a spus europarlamentarul.

Apoi, discuția dintre cei doi se concentrează pe FCSB și Steaua București. Europarlamentarul recunoaște faptul că este „stelist de mic“ și pentru el „FCSB e continuatoarea tradițiilor echipei Steaua București“.

„Ce mesaj le transmiteți celor din diaspora?“, întreabă Marian Ceaușescu.

„Azi vă pot confirma că am reușit, cu eforturi foarte mari, să deschidem consulatele din Frankfurt și Nurnberg, 2 consulate noi în Franța, consulat nou la Birmingham, creșterea numărului de angajați“, a spus Rareș Bogdan.

„Votul electric vreți să-l facem?“, a insistat Marian Ceaușescu.

„Eu sunt principalul susținător. Franța îl are, Germania și SUA îl au. Eu vreau să băgăm votul electronic“, a adăugat europarlamentarul.

