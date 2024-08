Radu Gănescu, președintele COPAC: De ce nu trebuie să ne pierdem încrederea în medici și în sistemul medical din România după cazul Pantelimon / video

Radu Gănescu a argumentat că, în ciuda criticilor la adresa sistemului medical, nu ar trebui să pierdem încrederea în medici și în sistemul de sănătate în ansamblu. El a subliniat că experiențele negative nu justifică o pierdere generală de încredere în toți profesioniștii din domeniu. Acesta a spus că trebuie păstrată o perspectivă echilibrată pentru a evita situația în care pacienții ajung să nu se mai adreseze sistemului medical deloc.

„Profesioniștii din sistemul medical, în momentul de față, sunt cei mai huliți, sunt puși la zid.", a spus Val Vâlcu.

„De cine sunt huliți? De docții și semidocții de la televizor? Eu nu cred că e așa. Eu cred că există un respect pentru medici, pentru sistemul medical.

Bun, hai să spunem că îi hulim pe toți și eu, ca pacient, ce fac mâine? Că n-am încredere în sistem, nu am încredere în medici, nu-mi oferă nimic, stau acasă și mor acasă. Nu cred că e normal și nu cred că trebuie să ajungem în faza aia. Cred că trebuie să ne gândim limpede și clar.

Dacă e să mă întrebați pe mine, de când am intrat pe poarta spitalului mi-a cerut portarul 5 lei. Înseamnă că trebuie să hulesc sistemul medical că ăla e un șpăgar? Trebuie să hulesc pe managerul respectiv că nu știe ce se întâmplă la el în curte. Atunci e o mare problemă.

Din punctul meu de vedere, nu înseamnă că ar trebui să nu am încredere în doctorul care mă tratează de 40 de ani, să-i spun: „Domne, ce-mi faci tu mie aici?” că i-am dat la portar 5 lei. Adică suntem într-o fază, din punctul meu de vedere, în care depășim normalitatea.", a spus Radu Gănescu.

„Toți avem exemple negative, dar asta nu înseamnă că toți medicii sunt la fel"

Radu Gănescu a discutat despre problemele de comunicare și comportament ale unor medici din sistemul de sănătate. El a sugerat că pacienții au opțiunea de a-și alege medicii și că ar trebui să-i evite pe cei care nu le oferă îngrijire adecvată, alegând în schimb pe cei care au grijă de ei.

„Da, sunt oameni în sistem, asistenți medicali, medici... Un prieten mi-a spus că i-a decedat soția în ATI, a stat foarte multe zile acolo, aparținătorii au încercat și medicul din ATI a spus: „Vrei să-ți dovedesc că o să moară?” și a doua zi a murit. Nu știu dacă e un caz de crimă cu premeditare, dar e o lipsă de comunicare totală pe care mulți medici o au.

Mie personal, un medic în spitalul mare din București mi-a zis: „Marș de aici!”, de la el din cabinet, de parcă era la el acasă și era spitalul lui. Sunt astfel de medici, se întâmplă, toți avem exemple negative, dar asta nu înseamnă că toți sunt la fel.

Eu când am avut o astfel de comunicare cu un astfel de medic, am zis, sunt asigurat, mă duc la alt medic cu care mă înțeleg. Mi-am ales medicul și 10 ani de zile nu am nicio problemă. Am posibilitatea să-mi aleg, toți avem posibilitatea să ne alegem, poate de aceea sistemul e așa permisiv.

Pe aceste baze putem să selectăm neghina din sistemul de sănătate. Cum o selectăm? Prin faptul că noi, ca pacienți, nu mai mergem să fim abuzați. De ce să mă duc să mă abuzeze un medic? Merg la altul care are grijă de mine.", a spus Radu Gănescu.

„Pacientul trebuie să meargă cu capul sus"

Radu Gănescu a criticat atitudinea autoritară a unor medici și asistente din spitale, sugerând că aceștia ar putea fi excluși din sistem de colegii lor și de Colegiul Medicilor. Dacă nu se poate comunica și nu există încredere în medic, acesta recomandă căutarea altui specialist cu care pacientul să poată colabora eficient pentru tratamentul adecvat al bolii.

„Acești medici, asistente care fac legea în secții și în spitale - Pantelimon nu e singurul - și care sunt ei dumnezei pe acolo, pot fi foarte simplu scoși din sistem de ceilalți colegi ai lor, prin diverse metode. Colegiul Medicilor are diverse metode, nu să-i accepte.

Problema în România este că astfel de cazuri au fost acceptate de ceilalți colegi, nu de pacienți, că pacienții se duc cu capul în jos și eventual cu găina în sacoșă. Nu! Pacientul trebuie să meargă cu capul sus, este asigurat, și să vorbească cu medicul pe un limbaj normal.

Dacă nu se poate, înseamnă că eu cu medicul respectiv nu pot comunica, e clar că nu mă poate trata și eu nu am încredere în el. Foarte frumos încerc să găsesc o altă soluție, la un alt medic cu care reușesc să comunic, tocmai ca să putem să tratăm boală.", a spus Radu Gănescu, la DC News și DC Medical.

