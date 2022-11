Radio DCNews dă startul distracției: The Beatles, Elvis Presley, The Doors

Radio DCNews dă startul distracției în weekend cu The Beatles!

Vineri, 18 noiembrie, de la ora 23.59, puteți ascultat la Radio DCNews The Beatles - „Live at the Holywood Bowl”.

Grupul a fost alcătuit din John Lennon (vocal, chitară ritmică), Paul McCartney (vocal, chitară bas), George Harrison (chitară solo) și Ringo Starr (baterie). În 2004, revista Rolling Stone clasa trupa The Beatles pe locul 1 pe lista celor 100 cei mai mari artiști ai tuturor timpurilor.

Sâmbătă, 19 noiembrie, de la ora 23.59, puteți asculta la Radio DCNews Elvis Presley - „Prince From Another Planet-Live”.

Timp de 22 de ani, Regele Rock-and-Roll-ului s-a pus în slujba muzicii și a celor din jurul său. 31 de filme și 2 documentare, 64 de albume de studio sau live, 149 de single-uri și nenumărate concerte - acestea sunt doar câteva din cifrele ce pot caracteriza o carieră fantastică, din care puține realizări lipsesc.

Duminică, 20 noiembrie, de la ora 23.59, puteți asculta la Radio DCNews The Doors - „Live at the Bowl '68".

The Doors a fost o formație americană de muzică rock, înființată în anul 1965, avându-i drept componenți pe solistul Jim Morrison, pianistul Ray Manzarek, chitaristul Robby Krieger și toboșarul John Densmore.

