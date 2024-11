Qinwen Zheng, calificată în premieră în finala Turneului Campioanelor

Citește și: Jannik Sinner, în Grupa ”Ilie Năstase” la Turneul Campionilor

Chinezoaica Qinwen Zheng, campioana olimpică en-titre, s-a calificat în premieră în finala Turneului Campioanelor (WTA Finals), după ce a învins-o pe cehoaica Barbora Krejcikova, cu 6-3, 7-5, vineri, la Riad (Arabia Saudită), în prima semifinală.



Zheng a controlat jocul în cea mai mare parte a timpului, conducând în ambele seturi cu 3-0.



Singura lor confruntare anterioară a avut loc în 2023, în finala de la Zhengzhou Open, câștigată de asiatică în trei seturi, cu 2-6, 6-2, 6-4.



Zheng participă în premieră la turneul care încheie sezonul în circuitul profesionist feminin și a egalat cel mai bun rezultat al compatrioatei sale Na Li, fosta campioană de la Roland Garros, realizat în 2013, scrie Agerpres.

”E un sentiment atât de special. Aceasta este prima mea participare la Turneul Campioanelor, iar acum sunt în finală. Este de necrezut. Barbora este o jucătoare foarte bună.

Am oferit un meci bun. Nu știu ce s-a întâmplat când conduceam cu 3-0 în setul 2. Vreau să vă mulțumesc pentru tot sprijinul. Ați oferit o atmosferă uimitoare”, a spus Zheng.

