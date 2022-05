Puterea se află în creier! Ciurea: De unde iei energie să mergi înainte. Nu de la cafeaua multă

„În pandemie am trecut prin toate elementele şi tot felul de discuţii – dacă e reală sau nu, sau dacă veştile sunt false sau nu, dacă ne vaccinăm sau nu. Şi eu am avut o formă medie spre gravă, am fost internat la Institutul „Matei Balş“. Nu se poate ca la primul val de infecţie să cedăm. Aici a fost un element de neîncredere a populaţiei, pentru că au fost prea multe ştiri care s-au bătut cap în cap şi nu s-a urmărit o linie perfectă de către specialişti, cum avem acum la Ministerul Sănătăţii – prof. dr. Alexandru Rafila ştie exact ce are de făcut. Ascultaţi-l! De asta este pus acolo”, a spus neurochirurgul Vlad Ciurea.

De asemenea, Vlad Ciurea a fost întrebat care este reţeta unui tonus bun: „Este foarte simplă: eu trebuie să fiu convins de ceea ce trebuie să fac, eu sunt convins de mine. În 1935 s-a născut ultimul Dalai Lama, care a spus că toată puterea se află în creier, aici este totul. Puterea minţii este cea mai importantă, ea este cea care te împinge înainte.”

„Am un grup de studenţi împreună cu care am studiat acest fenomen – cei care nu ştiu exact, în fruntea noastră este lobul prefrontal, acesta îţi dă energia să mergi înainte, nu cafeaua multă, ci trezitul de dimineaţă, odihna de peste noapte, o alimentaţie corespunzătoare, gânditul pozitiv, zâmbetul, acestea te împing înainte”, a spus, pentru Adevărul, Vlad Ciurea. „Lobul reenergizează organismul şi de acolo pleacă totul”, a subliniat acesta.





Bei corect cafeaua de dimineață? Prof. Ciurea: Am ajuns la un element esenţial

Cafeaua de dimineaţa trebuie băută încet, a transmis prof. dr. Vlad Ciurea.

„Am ajuns la un element esenţial. Ceaiuri sau cafea. Este bine să se bea în genereal o ceaşcă încet, liniştit, şi ca plăcere şi ca digestie”, a spus Vlad Ciurea.

„Acea cafea de dimineaţa trebuie băută încet. Micul dejun trebuie făcut şi mâncat. De aia se numeşte micul dejun”, a explicat Vlad Ciurea.

„Nu recomand să bem cafea după ora 17.00, doar ca să rezistăm mai mult. Să nu uităm că una dintre cauzele bolii Alzheimer este chiar această suprasolicitare a creierului. Trebuie să îi dăm creierului ce îi place, în funcție de fiecare dintre noi și micile lui momente de relaxare. Așa cum dăm stomacului un desert, o prăjiturică”, a mai spus neurochirurgul Vlad Ciurea.

