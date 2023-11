PSD și PNL au căzut la pace. S-a încheiat ședința coaliției: răsturnare de situație pe pensii

După zile de încrâncenare, se pare că s-au găsit banii pentru pensii. Ședința coaliției de astăzi s-a încheiat cu pace la guvernare, totul fiind clarificat. Legea merge înainte, inclusiv cu susținerea PNL.

”În ședința Coaliției de astăzi am stabilit, împreună cu partenerii de guvernare, care vor fi liniile cele mai importante pe care se va întocmi proiectul bugetului consolidat pe 2024. În cadrul discuțiilor, am susținut ca prioritatea în dezbaterile legate de finanțarea ministerelor să o aibă portofoliile Sănătății și al Educației și cu acestea vom începe discuțiile în zilele următoare. Echipa liberală prezentă la ședința coaliției a susținut ca în proiectul de buget pe 2024 să se prevadă foarte clar continuarea investițiilor, întâietate având banii care vor fi alocați celor trei mari linii de finanțare: Programul Național ”Anghel Saligny”, Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) și proiectele derulate prin Compania Național de Investiții (CNI). Totodată, au fost clarificate toate elementele legate de sustenabilitatea finanțării măsurilor cuprinse în noua lege a pensiilor. Am analizat, de asemenea, reorganizarea internă a ministerelor, primele două vizate fiind cel al Agriculturii și cel al Mediului. Se urmărește flexibilizarea proceselor de decizie, pentru ca structurile instituționale să devină mai eficiente, cheltuind mai puțini bani publici. În același registru, am discutat despre îmbunătățirea colectării. Astfel, împreună cu premierul Marcel Ciolacu vom semna și depune în Parlament un proiect de lege privind combaterea evaziunii fiscale” a anunțat liderul liberal Nicolae Ciucă.

În același timp, și liderul social-democrat Marcel Ciolacu a anunțat: ”Toate aspectele legate de Legea pensiilor, inclusiv cele privitoare la sursele de finanțare, au fost clarificate în ședința Coaliției din această după-amiază. Vezi aici

