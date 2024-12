PSD se retrage din negocierile pentru noul Guvern. Bogdan Chirieac: Anunță intrarea României în haos

Vezi și - Marcel Ciolacu anunță că PSD se retrage din negocieri: Nu poți să faci nimic cu ”parteneri” cărora le e silă să stea la masă cu tine

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat, într-o intervenție telefonică, la Antena 3 CNN, anunțul făcut de Marcel Ciolacu, de scoatere a PSD-ului de la masa negocierilor pentru formarea unui nou Guvern.

”Anunță intrarea României în haos. Este un Guvern stabil, cu PNL și USR?”

”Văd că orice soluție rațională este respinsă acum de elita politică din țara noastră. Dacă Marcel Ciolacu a hotărât să se retragă, înseamnă că are niște motive întemeiate. Știți ce se întâmplă dacă se face un Guvern cu un partid care a luat 13% și altul 12% la alegeri plus UDMR-ul, care, mă rog, e balama?! Rezultă un Executiv cu 25% voturi obținute în Parlament, adică PNL și USR. Este un Guvern stabil? Deci, retragerea PSD de la guvernare anunță intrarea României în haos, haos economic, politic, social etc.! Este o situație economică foarte complicată!”, a spus Bogdan Chirieac.

”Nu este un secret pe coridoarele de la Palatul Victoria că s-ar putea să avem mare nevoie de FMI, fiindcă știți că FMI te împrumută cu cea mai mică dobândă posibilă, doar că îți pune condiții la venituri și cheltuieli! Iar domnul Boloș, care râzând a zdrobit economia românească, acum face ziceri! Deci, în acest moment, dacă PSD se retrage de la guvernare, probabil că nu s-au înțeles la masa negocierilor, se intră în haos! Și vom vedea acest haos foarte repede!”, a declarat Bogdan Chirieac.

”Atacul Moscovei asupra României provoacă, iată, niște pagube atât de mari”

”Este posibil ca retragerea PSD în opoziție, pentru a susține un guvern de dreapta din Parlament, să fie partea unui scenariu mai larg, pentru viitoarele prezidențiale? Poate Marcel Ciolacu vrea să candideze?”, a fost întrebat Bogdan Chirieac de către prezentatoarea Antena 3 CNN Mihaela Bârzilă.

”Este posibil orice. Și Victor Ponta să candideze, care s-a văzut cu Donald Trump. Și Nicușor Dan vrea să fie în continuarea candidat la prezidențiale! Și Elena Lasconi care s-a lipit cu lanțurille de porțile Palatului Cotroceni, vrea să îl dea afară pe Iohannis, deci se poate orice! Problema este ce facem din ianuarie, februarie când mediul economic se prăbușește. Marcel Boloș, care a pus mega taxe și impozite nu mai are ce lua, că nu mai are de unde în partea asta, decât că are de plătit ajutoare de șomaj pentru câteva sute de mii de oameni, care vor fi dați afară în mediul privat. Și să vedem cum va fi cu alegerile prezidențiale. Nu mă gândeam că atacul Moscovei asupra României provoacă, iată, niște pagube atât de mari. S-a extins și asupra alegerilor parlamentare, nu doar a alegerilor prezidențiale!”, a spus Bogdan Chirieac.

Reacția lui Nicușor Dan, la anunțul lui Ciolacu

”Cum comentați intervenția lui Nicușor Dan, care a spus că: Trebuie să analizăm cu toții, este posibil să fie și un mesaj de negociere, nu cred că e bine. Cred că trebuie să existe un Guvern, susținut de o majoritate în Parlament! Dacă această intenție, care mă surprinde, se confirmă, atunci va trebui să avem un Guvern al celor 3 partide de dreapta, cu sprijinul parlamentar al PSD, pentru a trece Guvernul și pentru a trece diferite legi. Eu cred că mai este loc de discuții. Interesant apelul lui Nicușor Dan, care vrea ca PSD să renunțe la acest plan de a intra în opoziție, cum comentați intervenția sa? Are nevoie de sprijinul partidelor pentru a fi ales, dacă va candida la președinție”, a întrebat Mihaela Bârzilă.

”Acela nu e un Guvern!”

”Este o atitudine rațională, dacă ne gândim că poate este o tactică de negociere, fiindcă PSD știe bine ce face. Dacă el pleacă de la guvernare și face un Guvern imposibil PNL-USR, țara e în haos. Noi am mai avut un Guvern PNL-USR. Ni l-a făcut domnul Klaus Iohannis, ignorând Constituția, după alegerile din 2020. Și a durat puțin, cu consecințele pe care le știm. S-a muncit 3 ani, ca se șteargă rezultatele acelui Guvern. Și situația economică era mai bună atunci, infinit mai bună decât este acum. Dacă este o tactică de negociere a PSD-ului, este eficientă, în opinia mea!

Dacă nu este, iar PSD își duce la bun sfârșit ceea ce a declarat, din 1 ianuarie 2025, de când se va face Guvernul, că acum suntem cu porcul și cu țuica sau la mall, românii nu își dau seama foarte bine unde se află, țara va intra în haos! Nu am niciun fel de îndoială. Nu ai cu ce să plătești pensiile și salariile! Cu împrumuturile mai ușor, că dobânzile sunt uriașe! Prin urmare, un Guvern cu 25%, rezultat la ultimele alegeri, cu un partid care a luat 13% și altul 12%, acela nu e un Guvern!”, a mai spus analistul politic Bogdan Chirieac, la Antena 3 CNN.

