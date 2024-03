Proiectul de eutanasiere a pisicilor fără stăpân va fi retras. Deputatul Daniel Toda: Am fost numit "ucigaş de pisici", psihopat, ameninţat în fel şi chip / Hubert Thuma: Mentalități învechite!

Daniel Toda, deputat neafiliat, va retrage proiectul de lege depus la Parlament, ce viza capturarea și eutanasierea pisicilor fără stăpân. Controversata inițiativă a stârnit reacții puternice din partea opiniei publice și a provocat un val de critici la adresa sa. Toda a explicat că a fost bombardat cu "mesaje oribile", ceea ce l-a determinat să renunțe la demersul legislativ. Deși a recunoscut că retrage proiectul "cu inima strânsă", deputatul a subliniat că a luat această decizie în contextul presiunilor și al polemicilor tot mai intense.

"Am trei pisici şi un câine. Pisicile sunt toate de rasă comună şi nu le-am cumpărat, le-am adoptat. Mi-e greu să văd pisici murdare, slabe sau bolnave alergând printre maşini, sperând să găsească o bucăţică de mâncare. Dar, astăzi (miercuri - n.r.), am primit mesaje în care am fost numit "ucigaş de pisici", psihopat, ameninţat în fel şi chip. De ce? Pentru că am iniţiat un proiect legislativ pentru a reglementa situaţia pisicilor fără stăpân. Fiindcă este reglementată doar situaţia câinilor fără stăpân, unităţile administrativ-teritoriale nu pot aloca fondurile necesare adăpostirii, tratamentului şi sterilizării lor. Mai mult, nu există nici obligaţia microcipării lor, ceea ce permite mai uşor abandonarea lor de către proprietari fiindcă nimeni nu îi poate sancţiona", a precizat deputatul pe Facebook.

Thuma: Vin cu soluțiile. Vi le las aici, domnule Toda!

La scurt timp după anunțul făcut de Toda, Hubert Thuma, Președinte Consiliul Județean Ilfov a reacționat, alăturându-se astfel sutelor de mesaje acuzatoare care l-au determinat pe deputat, în cele din urmă, să-și regândească inițiativa.

"Pisicile de pe străzi să fie strânse, duse în adăposturi și eutanasiate, dacă nu sunt adoptate. Asta prevede un proiect de lege inițiat de Daniel Toda, deputat ales pe listele USR, acum membru REPER.

Condamn ferm această inițiativă! Voi lupta, mă voi agăța de toate pârghiile pe care le am, astfel încât proiectul de lege să fie un eșec total. Cum a fost USR pentru România. Avem animale pe străzi, câini și pisici, din cauza iresponsabilității oamenilor. Am spus-o de atâtea ori: Soluția nu e uciderea în masă. Este șocant să vedem, în vremurile moderne pe care le trăim, mentalități atât de învechite și de barbare.

USR s-a promovat a fi partidul oamenilor deschiși la minte, axați pe reforme. Dar s-a dovedit a fi partidul oamenilor care instigă la ură, care blochează proiecte, care promovează ura și lipsa crasă de empatie. În Ilfov, și nu numai, REPERELE USR au fost și sunt: Blocăm, atacăm, distrugem.

Cât despre pisici, eu nu mă rezum numai la a critica această inițiativă, vin și cu soluțiile. Vi le las aici, domnule Toda! Trebuie doar să le transcrieți și să le depuneți sub formă de proiect de lege, dacă tot vă preocupă acest subiect:

- proprietarii de pisici să fie obligați, ca-n cazul deținătorilor de câini, să le sterilizeze și să le microcipeze. să se înființeze Registrul de Evidență a Pisicilor cu Stăpân, cum e RECS la câini. consiliile locale și județene să subvenționeze anual campanii de sterilizări gratuite pentru pisici;

- oamenii de bine să aibă posibilitatea să amenajeze adăposturi pentru pisicile străzii, cu acordul vecinilor (vezi Istanbul)

- să se înființeze centre de adopții pentru pisici, nicidecum clasicele adăposturi.

Oameni buni, indiferent de lupta politică și de alegerile pe care le facem, empatia trebuie să ne fie carte de vizită! Empatia e semn de civilizație. P.S: Va las aici o fotografie cu mine și cu Diego. Un motan pe care l-am salvat de pe stradă și care a stat vreme de doi ani la sediul CJ Ilfov. Acum avem iar pisici la birou. Le salvăm, apoi le promovăm spre adopție" a scris Hubert Thuma.

