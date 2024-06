"A influenţat multe lucruri, multe politici"

"Domnul profesor Vlăsceanu a fost un om foarte discret toată viaţa lui. Mă uitam, acum... există foarte puţine imagini cu el în spaţiul televiziv. Încerca să stea în umbră şi, de multe ori, a influenţat multe lucruri, multe politici prin faptul că era în cercul lui decizional fără să fie acolo, fără să fie real. Sigur că a fost în câteva comisii, dar asta târziu. Punctul forte pentru aceste politici a fost că, din poziţia lui de director adjunct la Agerpres, pentru 15 ani, a ştiut să folosească această experienţă într-un gen de consiliere pentru toţi miniştrii Învăţământului din acea perioadă, pentru că, evident, România era la început, iar el era cu siguranţă înaintea altora din acest punct de vedere.

Pe de altă parte, aş insista şi asupra omului Lazăr Vlăsceanu, care a fost un foarte mare profesor şi, când spun acest lucru, sigur, este vorba de experienţa mea. L-am cunoscut în facultate, chiar înainte de a avea cursuri cu el - el avea, mai degrabă, nişte seminarii. Rămăsese la pedagogie, dar s-a recalibrat pe zona sociologiei, pentru că a avut un doctorat foarte important în Anglia. S-a întors în '76, dacă nu mă înşel. Eu am intrat în '81. De altfel, era dintr-o altă lumea. În sensul că era altfel decât majoritatea profesorilor, inspira un aer foarte occidental, inclusiv în modul de a se comporta, de a preda. El a făcut liceul pedagogic, a fost şef de promoţie, nu a avut niciun 9. Eu ştiu multe lucruri de la nişte rude. El nu povestea foarte multe lucruri despre el, foarte rar. Sunt multe poveşti interesante cum a ajuns la facultate", a spus Alfred Bulai, în emisiunea DC Edu, de la DCNews TV.

"Este un efort uriaş pe care l-a făcut"

"O mare parte a vieţii a stat într-un birou internaţional, ca să zic aşa, la Bucureşti. A rămas în permanenţă aproape de fenomenul social pe care l-a trăit. El a fost autorul marilor proiecte, în 1990. A ajuns imediat decan, pentru că, de la bun început, toată lumea s-a gândit la el, pentru că era altfel, venea din altă lume. A adus cu el un pic de aer londonez. Eu l-am simţit atunci.

A avut o carieră fulminantă atunci, în primele luni din '90, pentru că s-a impus în mod natural, dar şi pentru că avea mari proiecte. Unele începuseră înainte - dicţionarul de sociologie, la care am lucrat cot la cot cu el - sau marile proiecte care însemnau relansarea facultăţii. Practic, a fost cel care a pus umărul la reîntemeierea sociologiei în România - mă refer la toate structurile de bază care au apărut atunci. Din acest punct de vedere, este un efort uriaş pe care l-a făcut, pentru că s-a implicat în foarte multe proiecte, nu doar în zona Legilor Educaţiei, dar a fost în permanenţă un actor principal în această uriaşă perioadă", a mai spus sociologul.

"A fost un mentor pentru foarte mulţi, inclusiv pentru mine. Nu eram sociolog altfel"

"A fost activ până s-a îmbolnăvit, în urmă cu doi ani. Chiar bolnav a mai avut contribuţii, dar sunt multiple. Trebuie să spun că a trecut prin multe, nu a fost o chestiune simplă. Acum o tratăm ca şi cum lucrurile au mers de la sine, au fost toate în regulă. Nu! Au fost şi momente în care a avut lupte de dus şi, din acest punct de vedere, trebuie încă o dată să mulțumim faptului că Vlăsceanu a fost un mentor pentru foarte mulţi, inclusiv pentru mine - nu eram sociolog altfel. Noi făceam filozofie, dar erau semi-specializări, că nu mai erau specializări în anii '80. Din acest punct de vedere, mulţi oameni au ajuns să facă sociologie în acel context, datorită lui Lazăr Vlăsceanu.

Eu am povești multe cu Lazăr Vlăsceanu. Eu le spun şi azi studenţilor mei şi, chiar în seara în care am aflat şi am anunţat şi eu şi am publicat un articol despre Lazăr Vlăsceanu, au sunat câţiva să îmi spună "Condoleanțe!". Au vorbit foarte sincer, ei neavând nicio tangenţă, nu ştiau nici cum arată. Datorită poveştilor despre Lazăr Vlăsceanu care a avea multe lucruri de povestit... Pentru mine contează omul Vlăsceanu şi apoi ce a făcut din punct de vedere al carierei științifice", a spus Alfred Bulai.

Profesorul Lazăr Vlăsceanu a fost unul dintre cei mai proeminenți sociologi români, cadru didactic și cercetător în cadrul Catedrei de Sociologie, pe care a condus-o la Universitatea din Bucureşti începând cu anul 2008. Acesta a încetat din viață în data de 8 iunie 2024.



Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News